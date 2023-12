KLM bestreitet Greenwashing-Werbung vor Gericht

KLM steht wegen der Werbekampagne "Fly Responsibly" nicht nur in der Kritik, sondern auch vor Gericht. Die Umweltgruppe "Fossil Free" bezeichnet die Kampagne als irreführend und wirft KLM Greenwashing vor. Die Airline wehrt sich gegen den Vorwurf.

KLM hat sich vor Gericht gegen den Vorwurf des Greenwashings verteidigt und die Richter aufgefordert, gegen eine Umweltgruppe zu entscheiden. Diese hatte behauptet, die Werbekampagne "Fly Responsibly" der niederländischen Fluggesellschaft sei irreführend.

Die Klimagruppe "Fossil Free" argumentiert, dass es so etwas wie verantwortungsbewusstes Fliegen nicht gibt, und dass es KLM verboten werden sollte, ähnliche Behauptungen aufzustellen, einschließlich auf "mehr Nachhaltigkeit" zu verweisen.

"Ein Flugticket ist das umweltschädlichste Produkt, das ein Verbraucher kaufen kann", sagte die Anwältin von "Fossil Free", Danielle Brouwer, vor den Richtern. KLM, die niederländische Tochter von Air France-KLM, entgegnete, dass sie nicht bestreite, dass Emissionen ein Problem seien, aber dass sie das Recht habe, mit den Veränderungen zu werben, die sie vornehme.

Fake-Werbung "von" KLM. © Brandalism Project

"KLM arbeitet sehr hart daran, nachhaltiger zu werden", sagte Anwältin Branda Katan. Sie nannte als Maßnahmen den Kauf effizienterer Flugzeuge und Pläne, dem Kerosin mehr Biokraftstoff beizumischen.

Airlines im Fokus der Regulierungs- und Werbebehörden

Regulierungs- und Werbebehörden in ganz Europa nehmen die Umweltaussagen von Unternehmen genauer unter die Lupe. So kündigte die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde letzte Woche eine Untersuchung des Konsumgüterriesen Unilever an.

Fluggesellschaften stehen im Fokus, da der Luftverkehr eine Branche ist, die ihre Kohlenstoffemissionen nicht einfach reduzieren kann. Die Werbung für ihre Umweltbemühungen müsse diese Realität widerspiegeln, so die Behörden.

Im Dezember verbot die britische Advertising Standards Authority die Werbung von Lufthansa, Air France-KLM und Etihad, nachdem sie ihnen vorgeworfen hatte, einen irreführenden Eindruck zu erwecken. Im Juni reichte die europäische Verbraucherschutzorganisation BEUC bei der Europäischen Kommission eine Beschwerde gegen 17 Fluggesellschaften wegen irreführender Verwendung von Begriffen wie "nachhaltig" ein.

KLM und "Fossil Free" stritten darüber, ob die Zukunftspläne der Fluggesellschaft glaubwürdig seien und ob sie damit werben dürfe. Katan behauptete, dass die Pläne von KLM dazu führen würden, die Kohlenstoffdioxidemissionen um zwölf Prozent bis 2030 zu reduzieren. "Fossil Free" bestreitet dies. "KLM plant Wachstum", sagte Anwalt Frank Peters. "Ihre Werbung, die das nicht erwähnt, ist irreführend."

Die Vorsitzende Richterin Mette Jobsis sagte, eine Entscheidung werde für den 21. Februar erwartet.