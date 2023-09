KLM beharrt auf Recht, Klimaschutzmaßnahmen zu bewerben

KLM weist in einer Antwort auf eine Klage von Klimaschützern Irreführung bei der Nachhaltigkeitskampagne "Fly Responsibly" von sich. Die Fluggesellschaft könne und müsse in der Lage sein, "ehrlich über Nachhaltigkeit zu kommunizieren", heißt es in einer Gegenklage.