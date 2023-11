Klimafreundlicheres Fliegen wird künftig in Cottbus getestet

In der Lausitz wurde ein neuer Standort für die Entwicklung emissionsarmer Flugantriebe eingeweiht. Das Deutsche Institut für Luft- und Raumfahrt (DLR) eröffnete in Cottbus eine Testhalle, in der Antriebsstränge und Komponenten elektrischer und hybridelektrischer Flugzeugantriebe getestet werden sollen.