Klimadebatte nimmt wieder Fahrt auf - Corsia immer umstrittener

Der Konflikt um den Emissionsausgleich in der Luftfahrt zwischen Icao und EU spitzt sich weiter zu. Denn das UN-Klimaschutzabkommen Corsia droht im Zuge von Corona zum zahnlosen Tiger zu werden. Selbst die Iata spricht sich jetzt für schärfere Klimaziele im Luftverkehr aus.

Mit den weltweiten Impf-Fortschritten rückt der Re-Start des Luftverkehrs nach Corona global immer mehr in den Fokus. Damit nimmt auch die Debatte über die Umweltwirkung des Fliegens wieder Fahrt auf, nachdem der Rückgang an Flügen in der Pandemie zuletzt auch die kühnsten Träume von Klimaschützern übertraf.

Eine eher ungewohnte Mahnung ist dabei vom scheidenden Iata-Chef Alexandre de Juniac zu hören: Die globalen Fluggesellschaften müssten strengere Regeln zur Emissionsreduzierung akzeptieren, sobald der Flugverkehr nach der Corona-Krise wieder in vollem Umfang aufgenommen werde, warnte der Chef des Branchenverbandes vor Journalisten. Man sei daher in Gesprächen mit allen Mitgliedern, 300 Fluggesellschaften weltweit, über neue Vereinbarungen. Wünschenswert wäre ein Bekenntnis aller zu Netto-Null-Emissionen 2050.