Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" planen Blockaden und Störungen an Flughäfen und Häfen am Montag, darunter auch der Flughafen Berlin. Die Polizei bereitet sich am BER bereits vor, wie der "Tagesspiegel" berichtet, um zu verhindern, dass Aktivisten auf das Rollfeld und in den internen Sicherheitsbereich dringen.