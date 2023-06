Klimaaktivisten besprühen Privatjet auf Sylt mit Farbe

Klimaaktivisten der Initiative "Letzte Generation" haben auf Sylt einen Privatjet mit oranger Farbe besprüht. Die Polizei sei im Einsatz, sagte eine Sprecherin der zuständigen Polizeidirektion Flensburg. Sie sprach von fünf Beteiligten.

In einer schriftlichen Mitteilung erklärten Verantwortliche der Letzten Generation, der Zaun des Flughafengeländes sei an zwei Stellen mit Bolzenschneidern durchtrennt worden. Die Beteiligten seien zu den Flugzeugen gelaufen und hätten einen Jet mit greller Farbe besprüht.

Auf den Tragflächen seien Banner ausgerollt worden mit den Aufschriften "Euer Luxus Unsere Dürre" und "Euer Luxus Unsere Ernteausfälle".

Millionäre und Milliardäre tragen nach Überzeugung der Demonstranten unverhältnismäßig viel zum Klimawandel bei. Die Besitzer von Privatjets, Limousinen und Superjachten würden diese nicht freiwillig stehen lassen. Um diese Emissionen zu senken, brauche es Gesetze.

Druck auf Allgemeine Luftfahrt wächst

Der Druck auf die Business-Aviation-Branche wächst aktuell sowohl von Seiten der europäischen Regulierungsbehörden, die ihre grüne Agenda vorantreiben wollen, als auch von Aktivisten, die die Branche mit Protesten an Flughäfen ins Visier genommen haben.

Doch auch die Privatjetnutzer machen sich vermehrt Gedanken über den Umwelteinfluss. "Immer mehr Menschen fragen sich, wie nachhaltig ihre Flüge sind", sagte Roman Kok, Sprecher der European Business Aviation Association, kürzlich auf der Branchenveranstaltung Ebace in Genf. "Kunden fragen ihre Fluggesellschaften, ob sie nachhaltigen Flugtreibstoff zutanken können, ob Kompensationsmöglichkeiten angeboten werden."

"Die großen Innovationen werden normalerweise zuerst in unserer Branche eingeführt", sagt Kok. "Und später werden sie in der größeren kommerziellen Luftfahrt eingesetzt. Das liegt in der Natur unserer Flugzeuge – sie sind kleiner, es ist einfacher."

Aktivisten der "Letzten Generation" waren bereits vor einigen Wochen auf das Vorfeld des Berliner Flughafens eingedrungen und hatten ein historisches Kleinflugzeug besprüht, das einer Fliegerkommune aus Schweden gehörte. Das offensichtliche Unvermögen der Aktivisten, einen teuren Privatjet zu identifizieren, hatte über die Branche hinaus für Häme gesorgt.

Dieses Mal haben es die Flughafen-Eindringlinge tatsächlich geschafft, einen Jet zu treffen. Das besprühte Flugzeug mit der Kennung OE-FMD ist eine Cessna Citation und wird von Austin Jet betrieben. Das Flugzeug war laut Flighttracker am Sonntag von Möchengladbach nach Westerland auf Sylt geflogen.