Weltraumsystem soll Flüge lückenlos orten: Eurialo – Sicherheit für den Luftverkehr aus dem All.

Die Esa hat den Vertrag für das erste Testsystem des "Eurialo" an Spire Global Germany übergeben. Mit dem Programm soll der Flugverkehr durch den Einsatz von Kleinsatelliten noch sicherer werden – kommerzielle Flüge sollen global geortet und exakt aufgezeichnet werden. Nun können die Arbeiten an einem ersten Testsystem beginnen, heißt es in einer Mitteilung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR).