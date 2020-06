Kerstin Böcker wird Personal-Geschäftsführerin der DFS

Dr. Kerstin Böcker (56) wird zum 15. August 2020 neue Geschäftsführerin Personal und Arbeitsdirektorin bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) in Langen. Sie tritt in dieser Funktion die Nachfolge von Dr. Michael Hann an, der am 13. Februar 2020 verstorben ist, teilte die DFS mit.