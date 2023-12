Kerosinsteuer: Finanzminister Lindner äußert Zweifel

Die Bundesregierung hat in der vergangenen Woche eine Einigung über den Haushalt für das kommende Jahr erzielt. Die Ampel-Koalition will dabei offenbar unter anderem eine Kerosinsteuer auf innerdeutsche Flüge einführen. Finanzminister Christian Lindner (FDP) deutete Bedenken gegen den Beschluss der Ampelspitzen an, bei Inlandsflügen eine Kerosinsteuer zu erheben.

Das Argument der Luftfahrtwirtschaft, die Nachteile deutscher gegenüber ausländischen Fluggesellschaften befürchtet, "prüfen wir sehr sorgfältig", sagte er. "Eine Benachteiligung deutscher Unternehmen soll es nicht geben."

Außerdem erklärte Lindner, das vorgesehene Klimageld sei "im Plan". So werde in der laufenden Legislaturperiode wie angekündigt eine Struktur für die Auszahlung geschaffen.

"In der Zeit danach werden Entscheidungen über die Ausgestaltung getroffen. Das – und nicht mehr – haben wir als Ampel versprochen. Dabei bleibt es", sagte der Finanzminister.