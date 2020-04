Politik & Gesellschaft Weniger Reisen, mehr Arbeitsschutz, BER-Zuversicht

Das wöchentliche airliners.de-Politik-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit Heiko Maas' Erwartungen an leere Strände, der neuen Abstandspflicht im Arbeitsalltag und einem Flughafen, der sich seiner Sache noch nie so sicher war, wie mitten in der Corona-Krise.

Politik

Aufgrund der Corona-Krise wird 2020 nach Einschätzung von Bundesaußenminister Heiko Maas kein normaler Urlaubssommer. Die Grenzen könnten jedoch langsam wieder öffnen. Die Tourismusbranche fordert klare Perspektiven für die Hauptreisezeit. Weiterlesen

Die Bundesregierung wird die wegen Corona bestehenden weltweiten Reisewarnungen weiter aufrecht halten. Anders als für einige andere Bereiche wurden für den Tourismus und den Luftverkehr keine Lockerungen beschlossen. Bund und Länder wollen das weitere Vorgehen am 30. April diskutieren.

Währenddessen ist ie größte Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik im Wesentlichen abgeschlossen. 230.000 Deutsche seien in der Corona-Krise aus dem Ausland abgeholt worden, teilte das Auswärtige Amt mit. Weiterlesen

Nach einem neuen Bericht der Welttourismusorganisation (UNWTO) waren am 6. April 96 Prozent aller weltweiten Reiseziele als Reaktion auf die Corona-Pandemie von Reisebeschränkungen betroffen, berichtet "About Travel". Die meisten Reiseziele hätten ihre Grenzen für Touristen ganz oder teilweise geschlossen, während andere für Touristen aus bestimmten Herkunftsländern gesperrt seien.

Das Bundeskabinett hat verbindliche Corona-Arbeitsschutzstandards verabschiedet. Demnach muss der Abstand von 1,5 Metern zueinander überall eingehalten werden. Unternehmen sollen für Beschäftigte und Kunden zudem Mund- und Nasenbedeckungen zur Verfügung stellen.

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hält eine Wiederaufnahme des internationalen Flugverkehrs mittel- und langfristig nur zwischen Staaten mit einer erfolgreichen Anti-Corona-Strategie für möglich, sagte Kurz in Wien. Dabei handele es sich um Staaten, die das Virus besiegt oder ganz niedrige Ansteckungszahlen hätten.

Verhandlungen um Staatshilfen dauern an In Österreich liegt im Blick auf die Zukunft der Luftfahrt im Land der Fokus vor allem auf dem Erhalt Wiens als Langstrecken-Drehkreuz. Entsprechend evaluiert die Politik, welche Staatshilfen für die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines überhaupt Sinn machen. Weiterlesen Condor und die Bundesregierung verhandeln weiter über Staatshilfen für den angeschlagenen Ferienflieger. Laut Kreisen soll der KfW-Kredit um 170 Millionen Euro aufgestockt werden. Auch die EU-Kommission müsse dem Plan zustimmen. Weiterlesen Verdi, die Vereinigung Cockpit und zahlreiche Personalvertretungen von Luftverkehrsfirmen fordern in einem offenen Brief an die Bundesregierung, Staatshilfen an den Erhalt von Arbeitsplätzen zu koppeln. Weiterlesen Lesen Sie auch: Verkehrspolitik darf in der Pandemie nicht auf Sicht fliegen Kommentar Nordrhein-Westfalen weitet den Rettungsschirm zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auf Betriebe der öffentlichen Infrastruktur aus. Insgesamt stellt das Land zehn Milliarden Euro für Kreditbürgschaften zur Verfügung, die unter anderem Flughäfen zugute kommen können. Weiterlesen Die US-Regierun gewährt ihren Luftfahrtunternehmen Milliardenhilfen. Staatshilfen haben für die Luftfahrt immer einen faden Beigeschmack. Dieses Geld verführt Regierungen nur dazu, fragwürdige Bedingungen zu stellen, kommentiert Jens Koenen im "Handelsblatt".

Airbus-Chef Guillaume Faury warnt im Interview mit dem "Spiegel" vor der Anhebung der Luftverkehrsabgaben in Deutschland. Stattdessen schlägt er ein wegen der Coronakrise ein Förderprogramm für Airlines vor. Auch sollte es staatliche Unterstützung für klimafreundliche Flugzeuge geben.

Es häufen sich Berichte, dass Kunden in Puncto Rückerstattung aufgrund der Corona-Krise stornierter Reisen hingehalten werden. Denn noch immer ist offen, ob den Veranstaltern nicht auch nachträglich noch das Recht eingeräumt wird, stattdessen Gutscheine auszugeben. Weiterlesen

Emirates hat vor einem Flug von Dubai nach Tunesien erstmals alle Passagiere per Schnelltest auf eine Infizierung mit Corona-Viren hin untersucht. Der Blut-Schnelltest, bei dem die Ergebnisse bereits innerhalb von zehn Minuten vorliegen, wurde von der Gesundheitsbehörde von Dubai durchgeführt. Künftig soll die Praxis auch auf andere Flüge ausgedehnt werden.

Umwelt und Fluglärm

Die durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen hätten auch ihr Gutes, heißt es: Denn die Luft in den deutschen Städten werde besser. Vielleicht brauche es bald keine Diesel-Fahrverbote mehr. Stimmt das? Weiterlesen

So still war es im Frankfurter Süden, in Flörsheim und Kelsterbach schon lange nicht mehr. Wo sonst mancher Einwohner über Fluglärm klagt, ist wegen Corona nur noch Vogelgezwitscher zu hören. Doch wirtschaftliche Sorgen drücken die Freude über die Stille. Weiterlesen