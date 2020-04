Keine Kurzarbeit am Flughafen Hahn

Der Flughafen Hahn hat seine rund 280 Beschäftigten nicht in Kurzarbeit geschickt. Das sagte Christoph Goetzmann, Mitglied der Hahn-Geschäftsführung, gegenüber der dpa. Zwar heben am Flughafen in Rheinland-Pfalz wegen der Corona-Pandemie keine Passagiere mehr ab, dafür läuft das Frachtgeschäft weiter.