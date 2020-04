Vertrieb & Marketing Keine Bordmagazine, keine Gutscheine, keine Lockerungen

Das wöchentliche airliners.de-Vertriebs-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit der Einstellung von Kundenmagazinen, der endlosen Diskussion über freie Corona-Mittelsitze und weiter bestehenden Reisewarnungen.

Lufthansa Bordmagazin © Lufthansa

Jour fixe auf airliners.de: Immer montags präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche aus den Bereichen Luftverkehrs-Marketing und Vertrieb. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Marketing

Lufthansa stellt aufgrund der Coronavirus-Krise vorübergehend den Druck des Lufthansa-Bordmagazins, der "Lufthansa Exklusive" sowie der "Womans World" ein, berichtet "Meedia". Laut IVW betrug die Auflage von allen drei Magazinen im 4. Quartal 2019 mehr als 528.000 Exemplare.

Lufthansa will ihren Vielfliegern in der Corona-Krise dagegen weiter Zugang zu dem Zeitungs- und Zeitschriften Service "eJournals" bieten. Zusammen mit dem Anbieter "Media Carrier" habe man daher in der Lufthansa Mediathek einen Zugang geschaffen, teilte die Airline mit.

Die Bundesregierung wird die wegen Corona bestehenden weltweiten Reisewarnungen weiter aufrecht halten. Anders als für einige andere Bereiche wurden für den Tourismus und den Luftverkehr keine Lockerungen beschlossen. Bund und Länder wollen das weitere Vorgehen am 30. April diskutieren.

Lesen Sie auch: 55 Prozent geringere Erlöse für Airlines - Iata immer pessimistischer

Das Wirtschaftsmagazin "Forbes" hat Daten des Fluginformationsdienstes OAG ausgewertet. Demnach ist Wizz Air derzeit die größte Fluggesellschaft Europas - zumindest wenn es nach den in der Corona-Krise angebotenen Kapazitäten geht. Southwest ist die größte Airline Nordamerikas.

Der Betrieb an deutschen Flughäfen ist aufgrund der Corona-Krise fast vollständig zum Erliegen gekommen. In der Woche vom 30. März bis 5. April zählte der Flughafenverband ADV nicht einmal mehr 100.000 Passagiere in Deutschland - ein Einbruch gegenüber dem Vorjahr von fast 98 Prozent. Weiterlesen

Regierungen und Aufsichtsbehörden erwägen, den Flugbetrieb nach dem Corona-Lockdown nur freizugeben, wenn zwischen den Passagieren in der Economy stets ein Sitz leer bleibt. Für Ryanair ein Unding, andere Airlines zeigen sich offener. Weiterlesen

Lesen Sie auch: Keine Verkehrswende in Sicht Hintergrund

Die Corona-Krise wird die Luftfahrtbranche nachhaltig umbauen. Einerseits mittlerweile schon ein Allgemeinplatz, doch die Ungewissheit bleibt. Eine bekannte Unternehmensberatung hat drei unterschiedliche Szenarios zur künftigen Entwicklung entworfen. Weiterlesen

Reisevertrieb

Die größte Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik ist im Wesentlichen abgeschlossen. 230.000 Deutsche seien in der Corona-Krise aus dem Ausland abgeholt worden, teilte das Auswärtige Amt mit. Weiterlesen

Lufthansa Group hat wegen der anhaltenden Corona-Krise ihren Rumpf-Flugplan verlängert und noch weiter gekürzt. Er ist nun zwei Wochen länger bis zum 17. Mai gültig, wie das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Weiterlesen.

Austrian Airlines ist dabei weiter am Boden. Die Airline werde ihren regulären Flugbetrieb bis 17. Mai weiter auszusetzen, hieß es. Grund sind die coronabedingten Verlängerungen der weltweiten Einreisebeschränkungen. Sonderflüge werden weiterhin durchgeführt.

Die österreichische Airline People's hat angekündigt, ihre coronabedingte Flugpause sogar bis zum 2. Juni zu verlängern. Ursprünglich wollte die Airline am 1. Mai den Flugbetrieb wiederaufnehmen.

Gutscheinlösung tritt auf der Stelle Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV), hat die Bundesregierung angesichts der dramatischen Lage der Tourismusbranche in der Corona-Krise aufgefordert, schneller zu handeln. "Wir brauchen endlich die verpflichtende Gutschein-Lösung, die die Bundesregierung bereits im Kabinett beschlossen hat." Die Regierung müsse bei der EU Druck machen und vorhandene Spielräume für eine nationale Lösung nutzen. Die EU will verpflichtende Gutschein-Regeln nicht akzeptieren. Zahlreiche Reiseveranstalter haben mittlerweile angekündigt, offene Beträge für in Folge der Corona-Pandemie ausgefallene Reisen zurückzuerstatten, berichtetet die "FAZ". Die Veranstalter versuchen gleichzeitig, die Gutscheinlösung attraktiver zu machen und gewähren verschiedene Vergünstigungen.

Etihad Airways wird ihren für 22. Mai geplanten Start der Strecke zwischen Abu Dhabi und Wien verschieben. Laut einer Unternehmensmeldung plant die Golf-Airline nun den Start der Verbindung am 1. Juli.

Die Schweizer Fluggesellschaft Chair streicht weitere Flüge. Laut "About Travel" bleiben über den 19. April hinaus folgende Verbindungen ausgesetzt: Marsa Alam Larnaka, Beirut, Sharm el-Sheikh, Heraklion, Hurghada und Kos.

Transavia, der Billigflieger des Luftfahrtkonzerns Air-France-KLM will ab dem 3. Juni den Flugbetrieb wieder aufnehmen, schreibt das Portal "air-journal".fr". Ursprünglich wollte Transavia bereits Anfang Mai den coronabedingten Flugstopp beenden.

Emirates bietet von der Corona-Pandemie betroffenen Kunden nun drei Umbuchungsmöglichkeiten an. Laut Mitteilung bleiben Tickets, die vor dem 31. März gebucht wurden, für zwei Jahre weiter gültig. Alternativ können Kunden auch einen Reisegutschein beantragen oder sich den Betrag zurückerstatten lassen.

Lesen Sie auch: Singapore kommt wieder, Condor-Corona-Strecken, Cargo-Flüge Netz & Strecken

Thailand verlängert wegen der Corona-Krise die Einstellung des internationalen Passagierflugverkehrs um zwei Wochen bis zum 30. April. Ausnahmen gelten weiter für Fracht-, Hilfs-, Rückhol- und Militärflüge, wie das Luftfahrtamt am Mittwoch mitteilte.

Air Namibia wird wegen der Corona-Pandemie ihre geplante Flugpause nach auf der Strecke Windhoek-Frankfurt bis 17. Mai verlängern. Laut Mitteilung bleibt der Regionalverkehr der Airline bis 5. Mai ausgesetzt.

Auch Turkish Airlines hat ihren Flugstopp wegen der Coronavirus-Krise verlängert. Internationale Flüge würden bis zum 20. Mai ausgesetzt, teilte die türkische Airline mit.

Air Baltic hat mitgeteilt, ab Mittwoch (15. April) Riga wieder mit Frankfurt zu verbinden. Die lettische Airline wird die Strecke einmal pro Woche mit einem Airbus A220-330 bedienen. Aktuellen Planungen sehen vor, dass die Route in der Frequenz bis 6. Mai bedient wird.