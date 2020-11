Tuifly bricht Corona-Tarifgespräche mit Piloten ab

Eine Boeing 737-800 der Fluggesellschaft TuiFly am Flughafen Hannover.

Tuifly will aufgrund der Corona-Pandemie die Flotte halbieren. Arbeitgeber und die Vereinigung Cockpit verhandeln seit Wochen über Zukunftsperspektiven für die Piloten. Nun hat die Airline die Gespräche ergebnislos abgebrochen.

Tuifly hat die Gespräche mit der zuständigen Tarifkommission der Vereinigung Cockpit (VC) ergebnislos abgebrochen. Das geht sowohl aus einem Schreiben von Tuifly-Chef Oliver Lackmann an die Belegschaft als auch aus einem Brief der Pilotengewerkschaft an ihre Mitglieder hervor. Beide Schreiben liegen airliners.de vor. Nach airliners.de-Informationen beschäftigt Tuifly rund 520 Piloten.

Nach einigen Zugeständnissen auf beiden Seiten sind die Verhandlungen letztlich an der Forderung der Piloten gescheitert, beim Abbau der Stellen auf Fluktuation zu setzen. "Der entscheidende Punkt, der schließlich zum Abbruch der Gespräche führen musste, ist die Weigerung der Tarifkommission Cockpit, zu akzeptieren, dass nicht auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet werden kann", bestätigte ein Tuifly-Sprecher auf Anfrage von airliners.de.