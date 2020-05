Kein Durchbruch bei Verhandlungen um Corona-Reisebeschränkungen

Bundesaußenminister Heiko Maas hat vor zu hohen Erwartungen an Sommerurlaub während Corona gewarnt. Beratungen mit wichtigen Tourismusdestinationen haben keinen Durchbruch ergeben. Dennoch bereiten sich die Reiseveranstalter vor.

Heiko Maas © stock.adobe.com / REUTERS / FABRIZIO BENSCH

Die für Mitte Juni anvisierten Grenzöffnungen in Europa beflügeln die Hoffnung, die Sommerferien auch im Ausland verbringen zu können. Doch Bundesaußenminister Heiko Maas dämpft die Erwartungen an Sommerurlaub im Ausland.

In den kommenden Wochen werde das Auswärtige Amt zunächst dazu übergehen, Reisewarnungen in Reisehinweise umzuwandeln. "Wir hoffen, dass wir am 15. Juni in der Lage sein werden, die generelle Reisewarnung, die wir haben, zu ersetzen durch länderspezifische Reisehinweise", sagte Maas.

Maas hatte für Montag zu Beratungen mit seinen Kollegen aus beliebten Urlaubsländern der Deutschen eingeladen. In der Runde wurde beraten, wie die Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie nach und nach gelockert werden können. An der Videokonferenz nahmen Bulgarien, Griechenland, Italien, Kroatien, Malta, Österreich, Portugal, Slowenien, Spanien und Zypern teil.

Weitere Konferenz am Mittwoch

Ergebnisse nannte der Minister noch nicht. Frankreich und die Schweiz nahmen heute trotz Einladung nicht teil und warten auf Mittwoch. Dann organisiert das Außenministerium eine weitere Tourismusrunde mit allen deutschen Nachbarländern. In zwei Wochen werde es dann erneut Videokonferenzen der Außenminister geben, kündigte Maas an.

Maas hatte bereits im Vorfeld der Gespräche in der ARD gewarnt, die Corona-Pandemie sei noch nicht überwunden. "Der Urlaub wird dieses Jahr nicht so sein, wie der, den man aus der Vergangenheit kennt". Man müsse Sicherheitsvorkehrungen schaffen für den Fall, dass die Infektionszahlen wieder stiegen. Einige Länder bereiten sich nun schon auf Touristen vor - andere müssen teils noch hohe Hürden überwinden.

Reiseveranstalter bereiten sich vor

Deutsche Reiseveranstalter bereiten sich nun bereits für den Start der Corona-Sommersaison vor. "Wir haben uns in den vergangenen Wochen sehr intensiv mit den Regierungen der Urlaubsländer abgestimmt und begrüßen den Schritt, Sommerurlaub in den europäischen Feriengebieten darstellen zu können", sagte ein Tui-Sprecher.

Auch DER Touristik entwickelte eigenen Angaben zufolge Konzepte, mit dem Hoteliers die Corona-Vorschriften erfüllen können. "Wir möchten mit unserem Präventionskonzept hier bestmöglich unterstützen, damit wir bald gemeinsam unser Reiseprogramm auf höchstem Sicherheitsniveau neu starten können", hieß es.

FTI Touristik hat nach eigenen Angaben in Zusammenarbeit mit Experten, Partnern und Zielorten unterschiedliche Konzepte erarbeitet, "damit unsere Gäste sicher und sorgenfrei ihren Urlaub genießen können".

Auch Lufthansa geht demnächst mit einem größeren Angebot an den Start und will bis Ende Juni wieder regelmäßig mehr als 130 Ziele in aller Welt anfliegen.

Laut DRV will die Bundesregierung auch bilaterale Vereinbarungen mit beliebten Urlaubsländern außerhalb der Europäischen Union treffen. "Die Rückkehr zu einer spezifischen Betrachtung der Verhältnisse in den jeweiligen Ländern ist ein sehr guter Ansatz und ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, um für Urlauber und die Reisewirtschaft eine Perspektive einer Wiederaufnahme des Reiseverkehrs zu geben", betonte DRV-Präsident Norbert Fiebig.

Übersicht zu wichtigen Urlaubsdestinationen