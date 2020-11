Für das anonyme Corona-Job-Protokoll auf airliners.de führen wir vertrauliche Gespräche mit Mitarbeitenden aus der Luftfahrtbranche. Wie verändert Corona den Blick auf die Arbeit, wie planen die Menschen ihre Zukunft?

Justus*, Verkehrspilot

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Für Liebhaber eloquenter Worte und überraschender Formulierungen ist das eine Plattitüde. Doch Justus, Mitte 40, weiß, wie sich genau das, übertragen auf sein Leben, anfühlt. Freilich hat er nie heimlich in irgendwelchen Gärten Eicheln und Nüsse vergraben, um sich für den nächsten Winter zu bevorraten. Jeder Fliegerarzt und das Luftfahrtbundesamt hätten ihm zwangsläufig den Zutritt ins Cockpit verwehren müssen.

Ohnehin ist Justus eher der sachliche Typ. Ursprünglich wollte er sogar Physiker werden, weil es ihn faszinierte, Vorhersagen in der Chaosforschung zu treffen. Daraus wurde aber nichts und so landete Justus im Cockpit von Verkehrsflugzeugen.

Justus' Laufbahn begann, wie die der meisten Verkehrspiloten, als First Officer. Im Cockpit gängiger Brot- und Butterflieger sammelte er auf Kurz- und Mittelstreckenflügen gleichermaßen Erfahrung und Flugstunden. "Das Mühsame daran ist, dass nur die Stunden zählen, die man mit dem Flugzeug tatsächlich in der Luft ist", erklärt Justus, "0Briefings und Standzeiten werden nicht mitgerechnet. Dienste mit drei oder vier Umläufen ergeben dann ganz schön lange Arbeitstage."

Mindestens 1500 Flugstunden muss ein First Officer absolviert haben, um zum Kapitän aufsteigen und im Cockpit auf der linken statt auf der rechten Seite Platz nehmen zu können. Justus hatte diese geforderten Stunden längst zusammen, sogar etliche mehr. Doch die Coronakrise beendete seine beruflichen Ambitionen, bevor er sie umsetzen konnte: "Meine Karriere als Kapitän ist wohl vorbei."

Justus' Analyse klingt nüchtern, beinahe emotionslos, doch im Basso Continuo schwingen Traurigkeit und Bedauern mit. Aber seine Gefühle sind auch ambivalent. "Vielleicht könnte ich trotz allem noch Kapitän werden, wenn ich mich entsprechend dafür einsetzen würde, aber andererseits habe ich rechts meine Routine, die Handgriffe sitzen und ich weiß einfach, was ich zu tun habe", sagt er. Es sei verziehen, dass hier noch einmal eine Metapher aus dem Tierreich bemüht wird: Der Spatz in der Hand ist ihm lieber als die Taube auf dem Dach.

Kürzung der Arbeitszeit statt Kurzarbeit

In Kurzarbeit wurden die First Officers und Kapitäne bei Justus Fluggesellschaft nicht geschickt. Es soll betriebsbedingte Kündigungen geben, getrennt nach First Officers und Kapitänen. Darin liegt auch einer der Gründe, warum Justus froh ist, doch kein Kapitän zu sein. Wäre er vor der Krise noch befördert worden, könnte er zu denen gehören, die am wenigsten Erfahrung als Kapitän hätten aufweisen können. In der Konsequenz müsste er möglicherweise als einer der ersten gehen. Für diejenigen, die bleiben, wurde eine Arbeitszeitverkürzung um 20 Prozent mit der entsprechenden Gehaltskürzung ausgehandelt. "Dadurch haben wir auch keinen Kündigungsschutz, den wir während der Kurzarbeit gehabt hätten", erklärt Justus.

Ein weiteres Detail sorgt bei Verkehrspiloten für Unsicherheit, besonders in Zeiten wie diesen. Die Fluglizenzen, die sie erworben haben, berechtigen sie zum Steuern eines Verkehrsflugzeugs. Per Definition gehen sie arbeitsrechtlich einer "Tätigkeit" nach. Somit ist die Fluglizenz zwar mit einer Art Führerschein vergleichbar, nicht aber mit einem Examen oder Diplom am Ende einer abgeschlossenen Berufsausbildung. "Verkehrspilot" ist folglich kein definiertes Berufsbild. Mancher Fluggesellschaft schafft das viel Raum für eigene finanzielle und rechtliche Auslegungen und deren Piloten die ein oder andere Abhängigkeit.

Hohes Pilotengehalt ist ein Vorurteil

Justus kommt noch einmal auf das Gehalt von Piloten zu sprechen, ein Thema, das ihm am Herzen liegt. "Das ist einfach nur ein Vorurteil, dass wir Piloten so viel Geld verdienen, dass wir mit 55 Jahren in Ruhestand gehen können", ereifert er sich, "die Wahrheit ist, dass ab dem 55. Lebensjahr fast keine Versicherung mehr Lizenzverluste abdeckt." Der Verlust der Lizenz kann aber schnell passieren, bei gesundheitlichen Problemen wie Diabetes zum Beispiel. "Seriöse Airlines versichern deshalb eine Übergangsversorgung zwischen dem 55. und 63. Lebensjahr. Das ist auch ein Sicherheitsaspekt, dass die Piloten nicht gezwungen sind zu arbeiten", erklärt Justus.

Das Vorurteil hoher Pilotengehälter scheint auch im Management vieler Gesellschaften vorherrschend zu sein und deren Kürzung ein wertvoller Beitrag zur krisenbedingt notwendigen Kostendezimierung. "Es ist einfach, alles auf das Gehalt der Piloten zu schieben. Das Leasing kann teuer sein, oder eine Maschine muss zur Wartung auf einen anderen Kontinent geflogen werden, nur weil jemand vergessen hat, den Termin rechtzeitig im europäischen Ausland zu vereinbaren", empört sich Justus.

Waren schlussendlich also diejenigen, die im Frühjahr auf ihren Balkonen gestanden und dafür geklatscht haben, dass ärztliches und pflegerisches Personal mehr Geld bekommen soll, dieselben Personen, die vor Corona bereits in Flugzeugen geklatscht haben? Haben die in Wahrheit vielleicht dafür geklatscht, dass fliegendes Personal in Cockpit und Kabine mehr verdienen soll, statt, wie bisher behauptet, wegen der sicheren Landung? Was haben die gewusst? Aber das ist jetzt alles reine Verschwörungsspekulation.

Justus lacht, nein das ist nicht seine Welt. Für ihn ist es wie es ist und im Moment ist eben Corona.