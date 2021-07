Karlsruher Anlage für synthetische Kraftstoffe soll bald in Serie gebaut werden

Das Karlsruher Institut für Technologie hat einen Produktionsprozess entwickelt, mit dem nachhaltige Kraftstoffe auch für den Luftverkehr bald in großem Maßstab hergestellt werden können. Das gilt als wichtiger Schritt in Bezug auf die Herausforderungen des Klimawandels.

Für viele eine entscheidende Frage: Was kommt in Zukunft in die Tanks?

Die Produktion nachhaltiger Kraftstoffe könnte bereits in naher Zukunft kräftig zulegen. Eine Anlage zur Herstellung synthetischer Kraftstoffe soll nach Angaben des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) in Serie gefertigt werden können. Das teilte das Institut in einer Pressemitteilung mit.

Der Einsatz von Alternativen zu herkömmlichen Kerosin soll dabei helfen, zukünftig Treibhausgasemissionen von Flugreisen und Schwertransporten minimieren. Erlaubt ist zurzeit eine Beimischung von "grünen" Kraftstoff von bis zu 50 Prozent.

Bei dem Karlsruher Projekt soll mit einer Power-to-Liquid Anlage (PTL) von "Ineratec", die das Institut gemeinsam mit dem Spin-off am Energy Lab 2.0 betreibt, das synthetische Kerosin hergestellt werden. Die modulare Anlage sei in einem Container untergebracht und solle nun von der Ausgründung in Serie gefertigt werden, heißt es in der Mitteilung.

Die Anlage befinde sich am Campus Nord des KIT. Sie produziert aus Kohlendioxid (CO2) und erneuerbarem Wasserstoff (H2) ein synthetisches Kraftstoffgemisch, auch SynCrude genannt, das zu synthetischem Kerosin, Diesel und Benzin weiterverarbeitet werden kann. Pro Tag können bis zu 200 Liter Kraftstoff erzeugt werden.

"Das ist der letzte Ausbauschritt auf dem Weg zu einem industriellen Einsatz", sagte Professor Roland Dittmeyer vom Institut für Mikroverfahrenstechnik des KIT. "Anlagen dieser Bauweise würden weltweit dazu beitragen, den Transportsektor und die chemische Industrie mit E-Fuels sowie E-Chemicals nachhaltiger zu gestalten."

Im nächsten Schritt soll die Serienproduktion erfolgen

Über weitere Skalierung, Standardisierung und Vervielfältigung will das Unternehmen die Power-to-X-Technologie danach schnell und kostengünstig mit einer Serienproduktion bereitstellen können. Das Projekt wird von der Europäischen Union mit 2,5 Millionen Euro gefördert.

Flüssiger Treibstoff (Symbolbild).

Bereits 2019 wurde in der ersten Förderphase des Kopernikus-Projekts P2X die weltweit erste vollintegrierte Anlage zur Produktion von „Sprit aus Luft und grünem Strom“ am KIT in Betrieb genommen.