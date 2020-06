Karlsruhe/Baden-Baden bekommt Tirana-Verbindung

Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden startet am 15. Juli eine Direktverbindung ins albanische Tirana. Angeboten wird die neue Route vom ungarischen Billigflieger Wizz Air. Geflogen wird laut Airport-Meldung zweimal in der Woche.