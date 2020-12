DLR-Forscher geben Einblick in ihre umfangreiche Luftverkehrsprognose für die Zeit nach der Corona-Pandemie. Der zweite Teil zeigt die zu erwartenen Kapazitätsprobleme an Flughäfen weltweit im Jahr 2040.

In einer zweiteiligen Serie beschreiben die DLR-Forscher Dr. Peter Berster, Dr. Marc Gelhausen und Dieter Wilken die Wachstumsherausforderungen am Boden angegangen werden müssen. Im ersten Teil werden die Rahmenbedingungen erörtert, in diesem zweiten Teil geht es an die Prognose, welche Passagier- und Flugbewegungsaufkommen für 2040 weltweit und in Deutschland erwartet werden, sowie um Lösungsansätze zur Bewältigung der Kapazitätsengpässe.

Ein Hauptbestandteil des Buches: "Airport Constraints and Strategies for Mitigation – A Global Perspective -" besteht aus der Prognose der Passagier- und Flugbewegungsaufkommen der Flughäfen des globalen Netzes bis zum Jahre 2030 und 2040.

Erstmalig ist hier ein globales Prognosemodell für den Luftverkehr entwickelt worden, das die Ausbauwahrscheinlichkeit von Flughafenkapazitäten berücksichtigt und in Abhängigkeit davon die Flugzeuggrößenentwicklung prognostiziert. Diese Langfristprognose schließt die künftigen Kapazitäten der Flughäfen und deren Auslastung und damit auch die unter Umständen nicht mehr bedienbaren Flugbewegungsmengen ein; sie ist somit in vier voneinander abhängigen Teilmodellen angelegt:

Prognose der Quelle-Ziel-Ströme, der beförderten Passagiermengen (direkt fliegende Passagiere und Umsteiger) und der Flüge auf den Relationen zwischen zwei Flughäfen und Ländern,

Ermittlung der heutigen und Schätzung der künftigen Flughafenkapazitäten und Auslastungen,

Schätzung der Realisierungswahrscheinlichkeiten von Flughafenkapazitäts-erweiterungen im Falle von überlasteten Flughäfen,

Prognose der durchschnittlichen Anzahl von Passagieren pro Flug.

Auf die methodischen Einzelheiten der mehr oder weniger komplexen Prognoseansätze kann hier nicht eingegangen werden (ein detaillierte Beschreibung findet sich im Buch), schlagwortartig soll zu den Teilmodellen festgehalten werden, dass die weltweite Nachfrageprognose auf Gravitationsansätzen mit einer Reihe von Attraktions- und Widerstandsvariablen basiert, die mit einem "Poisson pseudo maximum likelihood estimator" geschätzt worden sind. Zur Schätzung der künftigen Flughafenkapazitäten wurde auf das nicht-parametrische Verfahren der "Data envelopment analysis (DEA)" mit einer nachfolgenden Regressionsanalyse zurückgegriffen.

Das Teilmodell der Schätzung der durchschnittlichen Anzahl von Passagieren pro Flug auf einer Flughafen-Flughafen-Relation basiert ebenfalls auf einer DEA, das Ergebnis ermöglicht die Prognose der Flugbewegungen auf der Basis der vorab prognostizierten Passagiermengen. Die Anzahl der Passagiere pro Flug variiert mit dem Relationstyp und der Auslastung der Flughäfen einer Relation. Letztere wird wieder beeinflusst durch künftige Erweiterungen der Flughafenkapazität, die wiederum in einem weiteren Teilmodell geschätzt worden sind und nicht von Flughafenunternehmen befragt worden sind, um damit unabhängig von wechselnden Strömungen in der Verkehrspolitik hinsichtlich der Ausbauplanung von Infrastrukturen im Luftverkehr zu sein.

Die Vorgehensweise beruht auf der Grundannahme, dass zeitliche Verzögerungen beim Ausbau von Flughafenkapazitäten, insbesondere Start/Landebahnen (S/L-Bahnen), ein Ergebnis des fluglärmbedingten Widerstands der Nachbarbevölkerung gegen Erweiterungsmaßnahmen und ihre Negativfolgen, wie zunehmenden Verkehr mit weiterem Fluglärm sind. Faktoren im Modell sind deshalb Lärmbelästigung, Bevölkerung im Flughafennahbereich, sozialer Wohlstand, Bruttosozialprodukt pro Einwohner, Touristenankünfte, intermodale Möglichkeiten, etc. Der Schätzansatz basiert auf Markovketten und diskreter Entscheidungstheorie ("choice theory"). Die Variablenwerte das Basisjahres und der Prognosejahre sind internationalen Quellen, wie der Weltbank und den Vereinten Nationen und speziellen Datenquellen wie den Informationen der Handling Services (IHS) Markit entnommen.

Serie "Kapazitätsengpässe an Flughäfen" In der airliners.de-Serie "Kapazitätsengpässe an Flughäfen" sollen folgende Inhaltspunkte, die im Wesentlichen dem Buch entnommen sind, behandelt werden. Die Autoren Dr. Peter Berster ist langjähriger Mitarbeiter des Instituts für Flughafenwesen und Luftverkehrs im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) mit dem Schwerpunkt Analysen und Prognosen des Luftverkehrs.

Dr. Marc Gelhausen ist seit 2003 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) und beschäftigt sich hauptsächlich mit mathematische-statistischen Prognosemodellen.

Dieter Wilken (Dipl. Ing, MSc) hat vor ca. 40 Jahren die Luftverkehrsforschung im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) begründet, seine Schwerpunkte im Institut für Flughafenwesen und Luftverkehr liegen in Analysen und Planungsstudien des Luftverkehrs in Deutschland, Europa und weltweit. Teil 1) Von welchen kurzzeitigen und langfristigen Wirkungen der Corona-Pandemie auf den weltweiten Luftverkehr können wir ausgehen?

Wie lässt sich die Kapazitätsbeengtheit der Flughäfen beschreiben?

Welche Flughäfen weltweit und in Deutschland haben Kapazitätsprobleme?

Welche Optionen zur Bewältigung von Kapazitätsengpässen werden diskutiert und welche davon kommen zur Anwendung?

Teil 1 lesen Teil 2) Welche Passagier- und Flugbewegungsaufkommen werden für 2040 weltweit und in Deutschland erwartet? Welche Kapazitätsengpässe ergeben sich für 2040?

Welche Maßnahmenbündel wurden weltweit ergriffen und wurden in der Prognose angewendet, um den Kapazitätsproblemen wirkungsvoll zu begegnen?

Schlussbemerkung.

Welche Passagier- und Flugbewegungsaufkommen werden für 2040 weltweit und in Deutschland erwartet? Welche Kapazitätsengpässe ergeben sich 2040?

Wie zu erwarten war, ergibt die originäre Passagier- und Flugbewegungsprognose (Prä-Corona-Szenario) eine Fortsetzung des langfristigen Wachstums des Weltluftverkehrs bis zum Jahr 2040, jedoch mit teilweise erheblichen Unterschieden zwischen den großen Weltregionen und Flughäfen. Eine Schlüsselvariable der Prognose ist die globale volkswirtschaftliche Entwicklung, die mit einer Wachstumsrate des realen BIP pro Kopf von 2,36 Prozent für den Zeitraum 2016 bis 2040 in das Prognosemodell eingegangen ist.

Die modellinternen Annahmen über die Kapazitätserweiterungen und "Flugzeuggrößenentwicklung" in Form der Zahl der Passagiere pro Flug beeinflussen direkt das Prognoseergebnis und bilden zugleich die Hauptmerkmale der Strategien zur Minderung der Negativwirkungen von Kapazitätsbeschränkungen. In dem Corona- Szenario wurde von einer Corona-bedingten fünfjährigen Wachstumspause und einer anschließenden Normalentwicklung ähnlich der des Prä-Corona-Szenarios ausgegangen.

In der Tabelle 1 sind die Prognoseergebnisse für den globalen Luftverkehr, den Verkehr Europas und Deutschlands und für jeweils zwei Beispielflughäfen einmal für beide Szenarien des Jahres 2040 wiedergegeben.

Prognoseergebnisse für den globalen Luftverkehr 2018 2040 2040 Corona-Szenario Prä-Corona-Szenario Welt: Passagieraufkommen (an und ab, [Mrd]) 8,8 16,2 (2,8 Prozent p.a.) 18,8 (3,5 Prozent p.a.) Flugaufkommen (Starts und Landungen, [Mio]) 77,5 98.8 (1,1Prozent p.a.) 105,2 (1,4Prozent p.a.) Passagiere pro Flug 114 164 (1,7 Prozent p.a.) 179 (2,1 Prozent p.a.) Beispielflughäfen: Atlanta (ATL) Passagieraufkommen [Mio] 105 176 (2,4 Prozent p.a.) 195 (2,9 Prozent p.a.) Flugaufkommen [Tsd] 870 974 (0,5 Prozent p.a.) 974 (0,5 Prozent p.a.) Passagiere pro Flug 120 180 (1,9 Prozent p.a.) 200 (2,4 Prozent p.a.) Dubai (DXB) Passagieraufkommen [Mio] 88 205 (3,9 Prozent p.a.) 241 (4,7 Prozent p.a.) Flugaufkommen [Tsd] 400 666 (2,3 Prozent p.a.) 703 (2,6 Prozent p.a.) Passagiere pro Flug 219 308 (1,6 Prozent p.a.) 343 (2,1 Prozent p.a.) Europa: Passagieraufkommen [Mrd] 2,2 3,6 (2,3 Prozent p.a.) 4,0 (2,8 Prozent p.a.) Flugaufkommen [Mio] 18,8 20,8 (0,5 Prozent p.a.) 21,6 (0,6 Prozent p.a.) Passagiere pro Flug 117 173 (1,8 Prozent p.a.) 187 (2,2 Prozent p.a.) Beispielflughäfen: London Heathrow (LHR) Passagieraufkommen [Mio] 76 131 (2,5 Prozent p.a.) 144 (3,0 Prozent p.a.) Flugaufkommen [Tsd] 479 523 (0,4 Prozent p.a.) 523 (0,4 Prozent p.a.) Passagiere pro Flug 158 251 (2,1 Prozent p.a.) 275 (2,6 Prozent p.a.) Palma de Mallorca (PMI) Passagieraufkommen[Mio] 28 44 (2,1 Prozent p.a.) 49 (2,6 Prozent p.a.) Tab. 1: Ausgewählte Ergebnisse der Luftverkehrsprognose für 2040 Quelle: DLR

Nach der Prognose wird der Weltluftverkehr im Prä-Corona-Szenario von nahezu neun Milliarden Passagieren (an und ab einschl. Umsteiger) im Jahre 2018 mit einer mittleren Wachstumsrate von 3,5 Prozent pro Jahr auf nahezu 19 Milliarden Passagiere im Jahre 2040 zunehmen. Auch das Flugbewegungsaufkommen (Starts und Landungen) wird steigen, von fast 78 Millionen in 2018 auf rund 105 Millionen Flugbewegungen in 2040, jedoch mit deutlich geringerer Wachstumsrate (1,4 Prozent) als die Nachfrage, da die mittlere Flugzeuggröße in Form von Passagieren pro Flug deutlich von 114 auf 179 zunehmen wird.

Diese Steigerung ist wesentlich durch die Engpassverhältnisse an den kapazitätskritischen Flughäfen des globalen Flughafennetzes bedingt. Allerdings haben die Fluggesellschaften auch ein wirtschaftliches Interesse, älteres Fluggerät durch neues größeres Gerät mit niedrigeren Sitzplatzkosten zu ersetzen.

Diese globale Prognose ist mit der letzten vor der Corona-Pandemie erschienenen Icao-Prognose verglichen worden, dabei hat sich gezeigt, dass beide Prognosen in den Punkten, wo Vergleichbarkeit möglich ist, zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Ein Vergleich mit den letzten regulären Airbus- und Boeing-Prognosen hat ergeben, dass die Ergebnisse etwas unter der denen der Industrieprognosen liegen. Dabei sind die Ergebnisse der kapazitätsfreien Prognose zugrunde gelegt worden, da Airbus und Boeing die Auswirkungen von künftigen Kapazitätsbeschränkungen an Flughäfen auf die Nachfrage und die Flugangebote nicht berücksichtigt haben.

Durch den angenommenen Wachstumsverlust in den Jahren von 2019 bis 2024 ergibt die Prognose für den Weltluftverkehr im Corona-Szenario für das Jahr 2040 eine Passagieraufkommen von 16,2 Milliarden Passagieren. Damit wächst der Luftverkehr in den 22 Jahren von 2018 bis 2040 um fast 85 Prozent mit einer mittleren Rate von 2,8 Prozent pro Jahr. Entsprechend niedriger steigt das Flugbewegungsaufkommen um 27 Prozent mit einer durchschnittlichen Rate von 1,1 Prozent pro Jahr auf nahezu 99 Millionen Starts und Landungen, die mittlere Zahl an Passagieren pro Flug auf 164.

Der Effekt der Pandemie auf das Luftverkehrsaufkommen wird in den ersten Jahren besonders stark ausfallen, wenn man die ungestörte mit der Corona-beeinflussten Entwicklung vergleicht, mit der Zeit wird der relative Verlust dann geringer. Immerhin werden für das Prognosejahr 2040 rund 4,6 Milliarden Passagiere und 6,4 Millionen Flugbewegungen weniger erwartet als im Prä-Corona-Szenario.

Die Prognosen beinhalten wie bereits erwähnt eine Schätzung der künftigen Flughafen-kapazitäten und Auslastungen. Da eine Reihe von bedeutenden Flughäfen auch künftig Kapazitätsengpässe aufweisen wird, die entweder wegen mangelnder Ausbaumöglichkeiten von Flughäfen im Vergleich zu heute zunehmen werden oder aber trotz neuer S/L-Bahnen nicht vollständig beseitigt werden können, muss der Nachfragezuwachs sowohl über ein Mehr an Flugbewegungen als auch mittels größerem Fluggerät mit höheren Sitzladefaktoren bewältigt werden. Dies gelingt jedoch nur teilweise, würden nämlich im Jahr 2040 ausreichend Flughafenkapazitäten zur Verfügung stehen, würden nach der Prognose weltweit im Prä-Corona-Szenario über 500 Millionen und im Corona-Szenario rund 240 Millionen Passagiere mehr befördert.

Dieses Passagieraufkommen muss als nicht mehr bedienbare Nachfrage angesehen werden. Interessant in der die Kapazitätsprobleme berücksichtigenden Prognose sind die relativen Beiträge der Kapazitätserweiterungen zum einen und des Einsatzes größerer Flugzeuge und höherer Auslastungen zum anderen. Da die relative Zunahme an Flugbewegungen etwas geringer ausfällt als das Größenwachstum der zum Einsatz kommenden Flugzeuge, trägt im Jahre 2040 der Ausbau und eine intensivere Nutzung der Flughafenkapazitäten etwas weniger zur Bewältigung des Passagieraufkommens bei als der Einsatz größerer Flugzeuge.

In der Tabelle 1 sind neben den globalen Aufkommenswerten auch die Prognosewerte für Europa, Deutschland und für jede Region die entsprechenden Werte für zwei ausgesuchte Beispielflughäfen ausgewiesen. Dabei stellen die Flughäfen in jedem Fall bedeutende Netzknoten dar, jedoch mit unterschiedlichen Funktionen und Kapazitätsauslastungen. Sowohl in Europa wie auch in Deutschland wird der Luftverkehr etwas weniger stark zunehmen als der globale Luftverkehr, da letzterer auch wesentlich durch den sowohl aufkommens- wie auch wachstumsstarken Luftverkehr Asiens geprägt ist.

Der Luftverkehr Europas wird laut Prognose von 2,2 Milliarden Passagieren im Jahre 2018 bis zum Jahr 2040 auf 3,6 Milliarden (2,3 Prozent p.a.) im Corona-Szenario beziehungsweise auf 4,0 Milliarden Passagiere (2,8 Prozent p.a.) im Prä-Corona-Szenario zunehmen. Mit ähnlichem Wachstum ist in Deutschland zu rechnen: Hier nimmt das Aufkommen von 244 Millionen Passagieren in den 22 Jahren auf 413 Millionen (2,4 Prozent p.a.) im Corona-Szenario und auf 465 Millionen Passagiere (3,0 Prozent p.a.) im Prä-Corona-Szenario zu.

Wegen der Kapazitätsbeschränkungen an wichtigen Flughäfen und des teilweise auch dadurch veranlassten Größenwachstums der Flugzeuge nimmt das Flugaufkommen deutlich weniger zu, in Europa um 0,5 Prozent p.a. im Corona-Szenario beziehungsweise um 0,6 Prozent p.a. im Prä-Corona-Szenario von 18,8 Millionen in 2018 auf 20,8 Millionen beziehungsweise 21,6 Millionen Flugbewegungen in 2040 und in Deutschland von 2,05 Millionen Flugbewegungen an den deutschen Verkehrsflughäfen auf 2,5 Millionen im Corona-Szenario (0,9 Prozent p.a.) und auf nahezu 2,6 Millionen Starts und Landungen im Prä-Corona-Szenario in 2040.

Wie beschrieben, ist das niedrigere Flugbewegungswachstum sowohl durch Kapazitätsprobleme an Flughäfen wie auch durch den Einsatz größeren Fluggeräts verursacht. Die entsprechende Kennzahl von Passagieren pro Flug nimmt in Europa von 117 in 2018 auf 173 im Corona-Szenario und auf 187 Passagiere pro Flug im Prä-Corona-Szenario in 2040 zu, in Deutschland von 119 auf 166 im Corona-Szenario und auf 181 Passagiere pro Flug im Prä-Corona-Szenario zu.

Zu den Flughäfen mit den größten Kapazitätsproblemen werden in 2040 gehören zum Beispiel Atlanta (ATL), Chicago (ORD), Los Angeles (LAX) und New York LaGuardia (LGA) in den USA, London Heathrow (LHR) in Europa, und Mumbai (BOM), Guangzhou (CAN), Jakarta (CGK), Delhi (DEL), Kuala Lumpur (KUL), Ninoy Aquino (MNL) und Bengaluru (BLR) in Asien. Diese Flughäfen hatten teilweise bereits in den Jahren vor dem Auftreten der Corona-Pandemie mit Engpässen im Start- und Landebahnsystem zu kämpfen, sie werden auch in Zukunft nach Beendigung der globalen Pandemie die Nachfrage infolge nicht beseitigter Engpässe nur bedingt bedienen können, sei es im Prä-Corona- oder im Corona-Szenario. Dadurch, dass das globale Flugaufkommen in 2040 im Corona-Szenario um über 15 Prozent unter dem des Prä-Corona-Szenarios liegt, werden die Kapazitätsprobleme im ersten Fall generell etwas milder ausfallen.

Hätten diese und andere Flughäfen keine Kapazitätsengpässe, würde der Weltluftverkehr wie bereits erwähnt bis 2040 im Prä-Corona-Szenario um über 500 Millionen und im Corona-Szenario immerhin noch um 240 Millionen Passagiere stärker wachsen. Wegen der in Zukunft zunehmenden Kapazitätsengpässe können in 2040 im Prä-Corona-Szenario rund 4,3 Millionen Starts und Landungen (entsprechend vier Prozent) und im Corona-Szenario rund 2,4 Millionen Flugbewegungen nicht mehr durchgeführt werden, obwohl auch im kapazitätsfreien Fall weitere Steigerungen der mittleren Flugzeuggröße in Abhängigkeit von der Auslastung des S/L-Bahnsystems unterstellt worden sind.

Das Ausmaß der nicht mehr bedienbaren Nachfrage zeigt sich auch deutlich an den beiden Beispielflughäfen Atlanta, dem Flughafen mit dem höchsten Verkehrsaufkommen, und Dubai, dem Flughafen mit der größten A-380-Flotte, die zu den zehn kapazitätskritischsten Flughäfen gehören. So können im Jahre 2040 im Prä-Corona-Szenario in Atlanta rund 35 Millionen Passagiere und in Dubai sechs Millionen Passagiere nicht mehr abgefertigt werden. Und im Corona-Szenario sind es in Atlanta 21 Millionen und in Dubai 2,6 Millionen Passagiere.

Als Beispielflughäfen in Europa wurden der größte, aber auch am höchsten ausgelastete Flughafen Europas, London-Heathrow (LHR) und der Touristikflughafen Palma de Mallorca (PMI) ausgewählt. Auf Grund der langjährigen politischen Probleme um die Kapazitätserweiterung von Heathrow wurde keine neue S/L-Bahn in der kapazitätsbeengten Prognose angenommen, so dass zwar die Anzahl der Passagiere von 76 Millionen auf 144 Millionen im Prä-Corona-Szenario und auf 131 Millionen im Corona-Szenario in 2040 anwachsen kann, die Zahl der Flugbewegungen jedoch nur von 479 Tausend auf 523 Tausend Starts und Landungen in beiden Szenarien zunehmen kann.

Durch die starke Behinderung der Nachfrage bedingt steigt die mittlere Anzahl der Passagiere pro Flug von 158 in 2018 auf 275 im Prä-Corona-Szenario beziehungsweise 251 im Corona-Szenario. Diese Werte liegen um 94 beziehungsweise 87 Passagiere über dem Weltdurchschnitt. Gegenüber dem kapazitätsfeien Fall bedeutet die Kapazitätsbeschränkung eine Nachfrageminderung von 20 Millionen Passagieren und ein Verlust von rund 240 Tausend Flugbewegungen im Prä-Corona-Szenario, im Corona-Szenario können über 16 Millionen Passagiere nicht bedient und rund 155 Tausend Starts und Landungen nicht durchgeführt werden. London-Heathrow bleibt damit ein kapazitätskritischer Flughafen, der seiner Aufgabe einer nachfrageentsprechenden Verkehrsbedienung weiterhin nicht nachkommen kann.

In Palma de Mallorca werden dagegen keine Kapazitätsengpässe erwartet, so dass die hauptsächlich durch den Tourismus geprägte Nachfrage marktkonform von 28 Millionen auf 49 Millionen im Prä-Corona-Szenario beziehungsweise auf 44 Millionen Passagiere im Corona-Szenario zunehmen und das entsprechende Flugbewegungsaufkommen von 199 Tausend auf 232 Tausend im Prä-Corona-Szenario beziehungsweise auf 222 Tausend Starts und Landungen im Corona-Szenario nahezu ungehindert wachsen kann.

Die Beispielflughäfen Deutschlands sind einmal der größte Hub-Flughafen Deutschlands, nämlich Frankfurt (FRA) und mit Stuttgart (STR) ein mittelgroßer Flughafen, der zugleich ein Vertreter des am häufigsten vorkommenden Flughafentypen, das heißt eines Flughafens mit einer S/L-Bahn darstellt. Beide Flughäfen haben nur sehr begrenzte Möglichkeiten einer Kapazitätserweiterung durch zusätzliche S/L-Bahnen, sei es aus Platzgründen oder politischen Gründen. Für Frankfurt wird eine Zunahme des Passagieraufkommens von über 69 Millionen auf 133 Millionen Passagiere im Prä-Corona-Szenario und auf 115 Millionen Passagiere im Corona-Szenario in 2040 erwartet, das Flugbewegungsaufkommen wird dagegen verhaltener mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 1,3 Prozent von 500 Tausend auf 662 Tausend Starts und Landungen im Prä-Corona-Szenario beziehungsweise mit 0,7 Prozent auf 580 Tausend im Corona-Szenario in 2040 zunehmen.

Ein Grund dafür ist das starke Wachstum der mittleren Flugzeuggröße, hier ausgedrückt durch die Zahl der Passagiere pro Flug, die von 139 um 62 auf 201 Passagiere im Prä-Corona-Szenario und auf 197 im Corona-Szenario zunehmen wird, verursacht u. a. durch zunehmend hohe Spitzenauslastungen der S/L-Bahnsysteme in FRA selbst und an kapazitätsbeengten Zielflughäfen. Insgesamt entspricht jedoch das prognostizierte einem kapazitätsfreien, das heißt marktkonformen Verkehrsaufkommen, so dass Frankfurt im Gegensatz zu London-Heathrow seiner Gate- und Hubfunktion in Deutschland entsprechen wird.

Für Stuttgart werden nur leichte Kapazitätsprobleme mit geringen negativen Auswirkungen auf die bedienbare Nachfrage in 2040 erwartet. Das Passagieraufkommen wird sich von rund zwölf Millionen auf 22 Millionen Passagiere im Prä-Corona-Szenario nahezu verdoppeln und im Corona-Szenario noch auf 19 Millionen Passagiere anwachsen, das Flugbewegungsaufkommen dagegen schwächer von 111 Tausend auf 139 Tausend Starts und Landungen im Prä-Corona-Szenario und auf 131 Tausend im Corona-Szenario in 2040 zunehmen, ähnlich wie in FRA einhergehend mit einem deutlichen Anwachsen der mittleren Flugzeuggröße von 106 Passagieren pro Flug auf 157 Passagiere pro Flug im Prä-Corona-Szenario und auf 145 im Corona-Szenario.

Welche Maßnahmenbündel wurden weltweit ergriffen und wurden in der Prognose angewendet, um den Kapazitätsproblemen wirkungsvoll zu begegnen?

Eine interessante im Buch behandelte Frage ist, ob sich aus der Analyse der Maßnahmen, die Flughäfen weltweit gegen die Negativfolgen der Kapazitätsbeschränkungen ergriffen haben, generelle Empfehlungen über die Auswahl und Anwendung solcher Maßnahmen im Einzelfall einer konkreten Ausbauplanung eines Flughafens ableiten lassen. Dabei liegt es natürlich auf der Hand, dass Planungen einzelner Projekte sich immer zuerst an den örtlichen Gegebenheiten orientieren müssen. Generell gültige Maßnahmenstrategien, sollten sie existieren, könnten unter Umständen in vielen Fällen ein weiteres Argument für die Wahl einer Maßnahme sein, wenn sie sich bereits in vielen Fällen als nützlich erwiesen hat.

Wie beschrieben, sind die Kapazitätserweiterung durch neue S/L-Bahnen beziehungsweise neue Flughäfen und der Einsatz größeren Fluggeräts im Zusammenhang mit stärkerer Nutzung des angebotenen Sitzplatzkapazität (Erhöhung des Sitzladefaktors) wirksame Maßnahmen zur Bewältigung wachsender Nachfrage bei beschränkten Kapazitätsverhältnissen. Für die Zukunft können unter Umständen auch neuartige organisatorische und preisliche Maßnahmen wie zum Beispiel Slotauktionen oder "Congestion pricing" hinzukommen, die jedoch bis heute noch nicht zum Regelfall geworden sind.

Aus einer weitergehenden Analyse der Prognoseergebnisse, insbesondere einer relativ vorteilhaftigen Anwendung der Investitionsmaßnahme oder der Fluggrößensteigerung lassen sich generell gültige Empfehlungen ableiten. In Bild 4 ist ein Diagramm mit Flugbewegungsaufkommen und der "mittleren Flugzeuggröße", hier ausgedrückt durch die Anzahl der Passagiere pro Flug, für die deutschen Flughäfen und die genannten Beispielflughäfen im Jahr 2018 und für das Prognosejahr 2040 jeweils für das Prä-Corona wie auch das Corona-Szenario wiedergegeben.

Bild 4.: Flugbewegungsaufkommen und mittlere Anzahl von Passagieren pro Flug der deutschen Flughäfen und der ausgewählten Beispielflughäfen in den Jahre 2018 und 2040; Zahlenangaben: Anteil der Flugbewegungsaufkommen der Flughäfen eines Quadranten am gesamten Flugbewegungsaufkommen Deutschlands, in Klammern der entsprechende Passagieraufkommensanteil. (Prognose für Prä-Corona (High) und Corona-Szenario (LOW). © DLR / Quelle: DLR

Jeder Punkt im Diagramm steht für das Flugbewegungsaufkommen und die durchschnittliche Flugzeuggröße (Passagiere pro Flug) eines Flughafens; aus der Verteilung der Flughäfen erkennt man, dass die meisten Flughäfen, insbesondere auch in Deutschland, Flugbewegungsvolumina unter 200 Tausend Starts und Landungen pro Jahr ausweisen, nur wenige Flughäfen, darunter die ausländischen Beispielflughäfen liegen darüber. Wie an den Beispielflughäfen durch die Pfeile verdeutlicht, verändern die Flughäfen im Prognosezeitraum mit wachsendem Verkehr und zunehmender Flugzeuggröße ihre Position im Diagramm.

Das Diagramm ist in vier Quadranten aufgeteilt, deren Trennlinien einmal durch ein Verkehrsvolumen von 200 Tausend Flugbewegungen und zum anderen durch die durchschnittliche Flugzeuggröße von 114 Passagieren pro Flug im Jahre 2018 gekennzeichnet sind. Das Verkehrsaufkommen von 200 Tausend Starts und Landungen ist gewählt worden, da es in etwa der praktischen Jahreskapazität eines Flughafens mit einer S/L-Bahn und somit auch der meisten Flughäfen weltweit entspricht. Dass auch deutlich höhere Verkehrsvolumina auf einer S/L-Bahn wie zum Beispiel in London-Gatwick abgewickelt werden können, soll hier unerheblich sein.

Im ersten Quadranten liegen die kleineren Flughäfen wie zum Beispiel Regionalflughäfen mit relativ kleinem Gerät, im zweiten Quadranten Flughäfen mit kleinen Verkehrsvolumina, jedoch größerem Gerät. In Deutschland starteten beziehungsweise landeten im Jahre 2018 nahezu 20 Prozent aller Flugbewegungen an den Flughäfen im Quadranten I und mehr als ein Viertel an den Flughäfen im Quadranten II.

Im dritten Quadranten befinden sich die Flughäfen sowohl mit großen Verkehrsaufkommen als auch großem Fluggerät, also zum Beispiel Hubflughäfen. Über die Hälfte aller Flüge wurden hier abgewickelt. Flughäfen mit großen Flugbewegungsaufkommen und kleinem Fluggerät (im Quadrant IV) gibt es in Deutschland nicht. Würde man das Diagramm für die Flughäfen der USA aufzeichnen, würden viele der großen Flughäfen des Landes im vierten Quadranten liegen, wie zum Beispiel Chicago O‘Hare und Dallas/Fort Worth.

Die generell präferierten Maßnahmen zur Lösung von Kapazitätsproblemen variieren nun mit der Lage der Flughäfen in den Quadranten oder konkreter mit dem Verhältnis von Flugbewegungsaufkommen und mittlerer Flugzeuggröße. Der relative Kapazitätsgewinn durch eine neu S/L-Bahn ist am größten für Flughäfen mit nur einer S/L-Bahn, insbesondere wenn die neue Bahn unabhängig von der ersten Bahn betrieben werden kann und wird geringer mit der Komplexität des Bahnsystems.

Aus diesem Grund stellen Investitionsmaßnahmen bei Ein-Bahn-Flughäfen (in Quadranten I und II) mit Kapazitätsproblemen eine präferierte Maßnahme dar, wenn sie denn planerisch überhaupt umgesetzt werden kann, was ja in Europa und anderen Ländern auf immer größer werdende Schwierigkeiten stößt. Größeres Fluggerät ist bei großen Flughäfen mit Mehr-Bahn-Systemen (in Quadrant III und IV) wie zum Beispiel insbesondere in Nordamerika eine wirksame Maßnahme, um bei begrenzter Kapazität relativ schnell Abhilfe zu schaffen und das wachsende Passagieraufkommen ohne größeres Frequenzwachstum bedienen zu können.

Mit zunehmendem Verkehr im Prognosezeitraum "wandern" die Flughäfen, im Prä-Corona-Szenario weiter (siehe roten Pfeil) als im Corona-Szenario (siehe grünen Pfeil), und mehr und mehr Flughäfen befinden sich im Prognosejahr 2040 im dritten Quadranten. Die Corona-Pandemie bewirkt eine Verzögerung des Mengen- und Flugzeuggrößenwachstums um mehrere Jahre, mit geringer Variation folgen die Flughäfen jedoch dem Wachstum im Prä-Corona-Szenario.

Wenn die mittlere Flugzeuggröße entsprechend "mitwandert" und hohe Werte erreicht, kann die Kapazitätsproblematik zunehmend schwieriger werden wie das Beispiel London Heathrow deutlich zeigt. Im Prognosefall mit Kapazitätsbeschränkungen wurde angenommen, dass dieser Flughafen auch in den kommenden Jahren nicht in der Lage ist, seine Planung der dritten Bahn zu realisieren, das heißt, dass das Nachfragewachstum zum größten Teil durch den Einsatz größeren Geräts bewältigt wird.

Die mittlere Anzahl von Passagieren pro Flug wächst demnach von 152 im Jahre 2018 auf 251 im Corona-Szenario und auf 275 im Prä-Corona-Szenario im Jahre 2040. Zusätzlich können 155 beziehungsweise 225 Tausend Flugbewegungen im Jahre 2040, die an sich nachfragebedingt angeboten würden, nicht bewältigt werden. Wenn ein Flughafen im Prognosezeitraum ein komplexes Bahnsystem mit hohem Verkehrsaufkommen und mit großem Fluggerät erreicht hat, ist die beste Maßnahme zur Kapazitätserweiterung ein neuer Flughafen, wie das Beispiel des in 2019 in Beijing eröffneten zusätzlichen Flughafens Beijing Daxing (PKX) gezeigt hat.

Auch im globalen Netz der rund vier Tausend Verkehrsflughäfen werden mehr und mehr Flughäfen hohe Flugmengen und deutlich größeres Fluggerät zu bewältigen haben. Diese Flughäfen, die im Quadranten III liegen, bedienen heute etwa ein 30 Prozent des gesamten Verkehrsaufkommens, im Jahre 2040 jedoch mit 50 Prozent beziehungsweise 55 Prozent etwa die Hälfte aller Flüge im Corona- beziehungsweise im Prä-Corona-Szenario. Damit stoßen die bevorzugten Maßnahmen, insbesondere der Einsatz größeren Fluggeräts auch an ihre Grenzen, da die Flugzeuge dann in Abhängigkeit vom Routentyp nicht mehr an Sitzplatzkapazität zunehmen können. Es müssen dann Maßnahmen, die heute noch nicht oder weniger zum Einsatz kommen, neu bewertet werden.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass neue S/L-Bahnen beziehungsweise neue Flughäfen wirksame Maßnahmen zur Kapazitätsschaffung im Netz sind, jedoch in einigen Weltregionen wie insbesondere in Europa schwerer und schwerer zu realisieren sind. Die betriebliche Option des Einsatzes von Fluggerät mit höherer Sitzplatzkapazität wird seit Jahren erfolgreich praktiziert und stellt auch für die Zukunft eine effiziente Maßnahme zur Engpassbewältigung an Flughäfen mit Kapazitätsproblemen dar. Die relativen Vorteile dieser Maßnahmentypen variieren allerdings mit der Konstellation der Verkehrsvolumina und S/L-Bahnsysteme und der bereits erreichten Größe des eingesetzten Fluggeräts.

An Flughäfen mit einer S/L-Bahn oder einfachen Bahnsystemen sind Investitionen in neue Bahnen vorteilhafter als an Flughäfen mit komplexen Bahnsystemen; der Einsatz größeren Fluggeräts ist natürlich vorteilhafter dort, wo die mittlere Größe der Flüge noch im Bereich von etwa unter 200 Sitzen pro Flug liegt und wird darüber hinaus zunehmend weniger effizient. Dies ist für die nächsten Jahre auf vielen Flughäfen noch nicht Realität, im Jahre 2040 und danach jedoch wahrscheinlicher. In Zukunft werden somit Maßnahmen preislicher, regulatorischer und organisatorischer Art an Bedeutung gewinnen

Schlussbemerkung

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Kapazitätsbeschränkungen an wichtigen Flughäfen in Zukunft mit dem Wachstum der Nachfrage nach Flugverkehrsleistungen an Schärfe zunehmen werden. Würden diese Flughäfen im Jahre 2040 über ausreichend Kapazität verfügen, könnten bei einer ungehindert wachsenden Nachfrage noch rund 250 Millionen Passagiere weltweit mehr als der Engpässe berücksichtigenden Prognose bedient werden. Im Szenario, das die temporären Corona bedingten Nachfragerückgänge berücksichtigt, können immerhin noch rund 120 Millionen Passagiere von insgesamt 16,2 Milliarden Passagieren nicht mehr bedient werden. Oder anders gesagt, aller Voraussicht nach können bis zu vier Millionen Starts und Landungen nicht mehr bewältigt werden. Dabei strahlen die lokalen Kapazitätsprobleme ins Netz aus, denn auch Zielflughäfen werden mit in Leidenschaft gezogen.

Mehr S/L-Bahnkapazität durch neue Bahnen an bestehenden und neuen Flughäfen und mehr Passagiere pro Flug durch größeres Fluggerät und höhere Auslastung sind die beiden Maßnahmen, die hauptsächlich zur Bewältigung der wachsenden Nachfrage an beengten und nicht-beengten Flughäfen beitragen. Nach der Prognose hat sich sogar ein relativer Vorteil für die letztere Maßnahme ergeben: Nahezu 60 Prozent des Wachstums der Passagiervolumina im Prognosezeitraum werden durch mehr Passagiere pro Flug bedient werden können und entsprechend rund 40 Prozent durch neue Bahninfrastruktur.

In Zeiten der Corona-Pandemie und negativen Folgen auf die Mobilität insgesamt und den Luftverkehr im Besonderen mag es befremdlich klingen, von drohenden Engpässen an den Flughäfen zu sprechen. Es ist jedoch zu hoffen und wahrscheinlich, dass diese Krise im nächsten Jahr im Wesentlichen überwunden sein wird. Ähnliche Krisen, jedoch nicht diesen globalen Ausmaßes, hat es in der Vergangenheit auch gegeben und jedes Mal ist der Luftverkehr darunter in Mitleidenschaft gezogen worden, wie das Bild fünf zeigt.

Bild 5: Entwicklung der globalen Luftverkehrsleistung (Passagierkilometer) 1967 – 2017 © DLR / Quelle: ICAO, DLR

Eine frei von zeitweiligen Krisen regionaler oder globaler Dimension unbeeinträchtigte Entwicklung des Luftverkehrs hat es in den vergangenen 50 Jahren nicht gegeben und wird es höchstwahrscheinlich in Zukunft auch nicht geben. Mehrere Ölkrisen, der Golfkrieg, die Terrorwelle mit der Attacke auf das World Trade Center in New York mit der sich anschließenden Sars-Epidemie hauptsächlich in Asien und letztlich die Weltwirtschaftskrise 2008/09 haben jeweils mehr oder weniger tiefe Spuren in der Entwicklung des Luftverkehrs hinterlassen.

Der Luftverkehr hat sich jedoch immer wieder resilient gezeigt und hat einen langfristigen Wachstumstrend fortgesetzt, natürlich mit deutlichen Variationen in noch nicht gesättigten Markten wie in Asien und nahezu gesättigten Märkten wie in Nordamerika. Es mag sein, dass die gegenwärtige Krise auch zu einem Überdenken von Verhalten in der Luftverkehrsmobilität führen kann, indem zum Beispiel Audio- und Videokonferenzen im Geschäftsreiseverkehr mehr zum Einsatz kommen und damit zum Wegfall von gewissen Geschäftsreisen führen können, die Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung in weiten Teilen der Kontinente sind jedoch noch sehr hoch, so dass angenommen werden kann, dass sich der Wachstumstrend im globalen Luftverkehr nach einer Unterbrechung weiter fortsetzen wird. Die langfristige Empirie liefert hierfür doch starke Indizien.

Die Diskussion um mangelnde Infrastrukturkapazitäten, die bislang schon mit großer Dringlichkeit von Seiten der Flughäfen und Fluggesellschaften geführt wurde, wird sicherlich dann fortgeführt. Dazu gibt dieser Beitrag eine wesentliche Grundlage.

Literatur

Gelhausen, M., Berster, P., Wilken, D, 2020. Airport Capacity Constraints and Strategies for Migration, A Global Perspective -, New York, Academic Press, https://www.elsevier.com/books/airport-capacity-constraints-and-strategies-for-mitigation/gelhausen/978-0-12-812657-8