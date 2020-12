Vor Corona waren Kapazitätsengpässe an Flughäfen ein drängendes Thema. In einer zweiteiligen Serie geben DLR-Forscher nun Einblick in ihre umfangreiche Prognose für die Zeit nach der Pandemie. Im ersten Teil werden die Herausforderungen am Boden aufgezeigt.

In einer zweiteiligen Serie beschreiben die DLR-Forscher Dr. Peter Berster, Dr. Marc Gelhausen und Dieter Wilken die Wachstumsherausforderungen am Boden angegangen werden müssen. In diesem ersten Teil werden die Rahmenbedingungen erörtert, im zweiten Teil (erscheint am 14.12.) geht es an die Prognose, welche Passagier- und Flugbewegungsaufkommen für 2040 weltweit und in Deutschland erwartet werden, sowie um Lösungsansätze zur Bewältigung der Kapazitätsengpässe.

Nach einer Langfristprognose des globalen Luftverkehrs erwartet das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in den nächsten 20 Jahren eine Steigerung der Nachfrage von rund 4,4 Milliarden in 2018 auf über 9,4 Milliarden Passagiere im Jahre 2040. Die Zahl der Flüge soll dabei von 38 Millionen auf etwa 53 Millionen im selben Zeitraum wachsen.

Diese Prognose ist Ende 2019, also vor dem Auftreten der Corona-Pandemie erstellt worden. Die Pandemie hat einen drastischen Einbruch des weltweiten Luftverkehrs verursacht und zurzeit ist noch unklar, wie lange die Negativwirkungen von Corona auf die Erholung des Verkehrs anhalten werden und wann die Luftverkehrsnachfrage wieder das Prä-Corona-Niveau erreichen wird. Aus diesem Grunde ist eine zweite Prognose erstellt worden, in der aufgrund fehlender Daten von der Annahme ausgegangen wurde, dass der Luftverkehr erst nach fünf Jahren im Jahr 2024 wieder das Vor-Pandemie-Volumen erreichen und sich danach wie in den Jahren vor 2020 weiter positiv entwickeln wird.

Die Kernfrage der Prognosen, der die DLR-Forscher in einem neu veröffentlichen Buch "Airport Capacity Constraints and Strategies for Mitigation – A Global View –" nachgegangen sind, lautet: Können die prognostizierte Nachfrage und Flugaufkommen von den Flughäfen bedient werden, ohne dass Kapazitätsengpässe die Entwicklung behindern, oder sind vielmehr mangelnde Kapazitäten, insbesondere an den schon stark belasteten Hubflughäfen wie zum Beispiel London-Heathrow zu erwarten, die zu Qualitätseinbußen der Verkehrsbedienung führen oder – schlimmer noch – eine Bedienung eines Teils der Verkehrsnachrage nicht mehr ermöglichen?

Die Autoren Dr. Peter Berster ist langjähriger Mitarbeiter des Instituts für Flughafenwesen und Luftverkehrs im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) mit dem Schwerpunkt Analysen und Prognosen des Luftverkehrs.

Dr. Marc Gelhausen ist seit 2003 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) und beschäftigt sich hauptsächlich mit mathematische-statistischen Prognosemodellen.

Dieter Wilken (Dipl. Ing, MSc) hat vor ca. 40 Jahren die Luftverkehrsforschung im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) begründet, seine Schwerpunkte im Institut für Flughafenwesen und Luftverkehr liegen in Analysen und Planungsstudien des Luftverkehrs in Deutschland, Europa und weltweit. Teil 1) Von welchen kurzzeitigen und langfristigen Wirkungen der Corona-Pandemie auf den weltweiten Luftverkehr können wir ausgehen?

Von welchen kurzzeitigen und langfristigen Wirkungen der Corona-Pandemie auf den weltweiten Luftverkehr können wir ausgehen?

In dieser Zeit, da die Luftverkehrsgesellschaften ihre Kapazitäten mangels Nachfrage deutlich zurückfahren mussten, liegt es nicht unbedingt nahe, den Blick nicht nur auf die Verkehrsentwicklung in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr, sondern auch in den nächsten 20 Jahren zu richten. Die Sorgen um den Funktionserhalt der Luftverkehrssystems überwiegen und lassen die Langfristplanung der Flughäfen und weitere systemrelevanter Infrastrukturen in den Hintergrund treten.

Ein Blick auf die bisherige Entwicklung des Luftverkehrs und Analysen des Mobilitätsbedarfs lässt jedoch vermuten, dass sich der Luftverkehr auch nach dieser Krise erholen wird und seine durch Wachstum gekennzeichnete Entwicklung fortsetzen wird. Da die Pandemie jedoch noch nicht überwunden ist und nicht überschaubar ist, wann damit zu rechnen ist, sind Aussagen über die Rückkehr zu einer normalen Luftverkehrsentwicklung zurzeit mit großen Unsicherheiten behaftet.

Boeing erwartet in seiner jüngsten Langfristprognose 2020 – 2039 (Boeing, Commercial Market Outlook 2020–2039) ein Wiedererreichen der globalen Luftverkehrsleistung (Passagierkilometer) des Jahres 2019 etwa im Jahre 2023/24 und ein weiteres langfristiges Wachstum mit einer gegenüber den Jahren vor der Pandemie reduzierten mittleren Wachstumsrate von vier Prozent pro Jahr bis 2039. Um nicht zu optimistischen aber auch nicht zu pessimistischen Vorstellungen zu folgen, wurden zwei Szenarien-basierte Prognosevarianten erstellt,

eine Variante mit einer Wachstumspause von fünf Jahren wie sie auch von der Iata in einer Prognose vorgestellt wurde und einer folgenden "Normalentwicklung" (im Folgenden als Corona-Szenario genannt), die aus heutiger Sicht eine wahrscheinlichere Entwicklung widerspiegelt, und

eine zweite Variante, in der von einer vollständigen Erholung der Luftverkehrs-entwicklung in den Jahren bis 2040, entsprechend der bereits erstellten Prä-Pandemie-Prognose, ausgegangen wurde (Prä-Corona-Szenario), die aus heutiger Sicht eher als eine optimistische Variante anzusehen ist.

Die Ergebnisse dieser beiden Prognosevarianten werden im Kapitel: "Welche Passagier- und Flugbewegungsaufkommen werden für 2040 weltweit und in Deutschland erwartet?" vorgestellt und diskutiert.

Die Diskussion um mangelnde Infrastrukturkapazitäten, die bislang schon mit großer Dringlichkeit von Seiten der Flughäfen und Fluggesellschaften geführt wurde, wird sicherlich nach Ende der Pandemie und dem Wiederaufbau der Luftverkehrsverbindungen im weltweiten Flughafennetz fortgeführt. Dazu soll dieser Beitrag eine wesentliche Grundlage liefern.

Wie lässt sich die Kapazitätsbeengtheit der Flughäfen beschreiben?

Generell lässt sich die Auslastung einer Verkehrsanlage, hier insbesondere des Start- und Landebahnsystems eines Flughafens als dem funktionalen Teil, dessen Kapazitätserweiterung im Allgemeinen am schwersten durchsetzbar ist, beschreiben als das Verhältnis von einer maßgebenden Verkehrsmenge zur Leistungsfähigkeit der Anlage. Dass dabei die Leistungsfähigkeit unterschiedlich bestimmt werden kann und eine Funktion verschiedener Einflussfaktoren darstellt, soll hier im Moment nicht weiter behandelt werden (mehr dazu im Buch).

Ebenso können maßgebende Verkehrsmengen unterschiedlich festgelegt werden, im Allgemeinen werden solche in typischen Spitzenzeiten, zum Beispiel Spitzenstunden herangezogen. Die Autoren haben als eine nützliche Vorgehensweise Verkehrsmengen-Rangfolge-Funktionen entwickelt, die die Auslastungsverhältnisse eines Flughafens im Jahresverlauf darstellen.

Dabei werden stündliche Flugbewegungsvolumina ihrer Stärke und Vorkommen im Jahr nach geordnet und ihr Verlauf in Diagrammen dargestellt. Bild 1 zeigt die Volumen-Rangfolge-Kurven für die Flughäfen London-Heathrow (LHR), Frankfurt (FRA) und Stuttgart (STR) als Beispielflughäfen für solche mit sehr hoher Auslastung (LHR), mit hoher Auslastung, jedoch noch Kapazitätsreserven (FRA) und mittlerer Auslastung (STR). Je steiler der Kurvenabfall im Jahresverlauf, umso größer sind die Kapazitätsreserven des Bahnsystems.

Bild 1: Verkehrsmengen-Rangfolge-Funktionen der Flughäfen London-Heathrow (LHR), Frankfurt (FRA) und Stuttgart (STR) für das Jahr 2018. © DLR / Quelle: DLR, OAG.

London-Heathrow ist, wie der nur kaum geneigte Kurvenverlauf im größten Teil des Jahres zeigt, seit Jahren an seiner Kapazitätsgrenze angelangt und kann praktisch am Verkehrs-wachstum nur noch über den Einsatz größerer Flugzeuge, das heißt über mehr Passagiere pro Flug, teilnehmen. Frankfurt hat Spitzenstundenbelastungen von über hundert Flugbewegungen pro Stunde in rund 1000 Betriebsstunden pro Jahr und liegt damit täglich über mehrere Stunden am Limit der Kapazität des Start- und Landebahnsystems, hat aber in weiteren Stunden noch teilweise große freie Kapazitäten. Stuttgart ist dagegen mit rund 110.000 Flugbewegungen im Linien- und Charterverkehr des Jahrs 2018 nur in wenigen Stunden des Jahres bis zur Kapazitätsgrenze ausgelastet.

Die auf den Daten des "Official Airline Guide (OAG)" fußenden Verkehrsmengen liegen für rund 4000 Flughäfen vor, sie sind jedoch nur für die Flughäfen weiter ausgewertet worden, die als kapazitätskritisch angesehen werden können. Wegen der großen Konzentration des globalen Luftverkehrs auf relativ wenige Flughäfen – die hundert verkehrsstärksten Flughäfen fertigen rund 16 Millionen Flüge, entsprechend 45 Prozent des globalen Flugaufkommens, ab - ist die Zahl der bereits heute und unter Umständen künftig kapazitätskritischen Flughäfen wesentlich geringer, für das Analysejahr 2016 wurden rund 230 Flughäfen ermittelt, die eine genügend hohe Auslastung aufweisen, dass sie für eine Kapazitäts- und Auslastungsanalyse in Frage kommen.

Diese Flughäfen, insbesondere die Hubflughäfen, gehören zu den großen und größten Flughäfen des Netzes und sind in vielen Fällen auch die höchstbelasteten. Mit Hilfe der Verkehrsmengen-Rangfolge-Funktionen wurden die kapazitätskritischen Flughäfen identifiziert und das Ausmaß der Kapazitätsproblematik beschrieben.

Welche Flughäfen weltweit und in Deutschland haben Kapazitätsprobleme?

Eine wesentliche Kennziffer der Kapazitätsauslastung ist der Kapazitätsnutzungsindex (im Englischen als capacity utilisation index (CUI) bekannt), der als Verhältnis des durchschnittlichen stündlichen Verkehrsvolumens und des fünf Prozent-Spitzenstunden-Verkehrsvolumens definiert ist. Der jeweilige CUI-Wert kann aus den Verkehrsmengen-Rangfolge-Funktionen abgeleitet werden, wenn die Spitzenstundenwerte Kapazitätsniveau erreichen. Je höher dieser Wert, desto größer ist der Zeitraum hoher Auslastung eines Flughafens und damit das Ausmaß der Kapazitätsbeengtheit. Die weltweit höchsten Kapazitätsnutzungsindices sind für die Flughäfen London-Heathrow mit 0,82 und Beijing (PEK) mit 0,79 festgestellt worden. Der entsprechende Wert für Frankfurt liegt bei 0,71 und für Stuttgart bei 0,59.

Die Auslastungsanalyse konzentrierte sich wie gesagt auf rund 230 Flughäfen, die mindestens 70.000 Flugbewegungen im Jahr– Flughäfen mit kleineren Aufkommen haben in absehbarer Zeit kein Kapazitätsproblem von Seiten der Start- und Landebahn – und untere fünf Prozent-Spitzenstundenwerte aufweisen, die in Abhängigkeit von der Kapazitätsklasse (Flughafen mit einer Start/Landebahn (S/L-Bahn) oder mit mehreren S/L-Bahnen und deren Lage) festgelegt worden sind.

Um die Auslastungen der Flughäfen in vergleichbarer Form zu analysieren, wurden nicht die aktuellen Verkehrsvolumina herangezogen, sondern relative Werte, die das Verhältnis der aktuellen fünf Prozent Spitzenstundenvolumina zu praktischen Kapazitätswerten abbilden. Der Hauptgrund dafür ist die Tatsache, dass aktuelle fünf Prozent-Spitzenstundenvolumina im Falle von flugplankoordinierten Flughäfen durch den Koordinationseckwert in ihrer Höhe limitiert sind, der Koordinationseckwert jedoch nicht immer die Bahnkapazität widerspiegelt, sondern durch jeweils begrenzende Faktoren im gesamten Flughafenbereich bestimmt ist. Die praktischen Stundenkapazitätswerte wurden in einem besonderen Schätzverfahren für jeden Flughafen ermittelt, das auf einer "Data Envelopment Analysis" und Regressionen beruht. Auch die Betriebsstunden des Jahres, die ein bestimmtes Verkehrsvolumen überschreiten, wurden als Relativwerte, nämlich als Anteil an allen Betriebsstunden dargestellt.

Um das unterschiedliche Ausmaß der Kapazitätsbeschränkungen der einzelnen Flughäfen wiederzugeben, wurden vier Kapazitätsauslastungsklassen gebildet, die wie folgt definiert sind:

Klasse A: Flughäfen mit fünf Prozent-Spitzenstunden-Flugbewegungsaufkommen, die 70 Prozent der praktischen Stundenkapazität in mehr als einer Stunde und weniger fünf Prozent aller Betriebsstunden übersteigen.

Klasse B: Flughäfen mit fünf Prozent-Spitzenstunden-Flugbewegungsaufkommen, die 70 Prozent der praktischen Stundenkapazität in mehr als fünf Prozent und weniger als 35 Prozent aller Betriebsstunden übersteigen.

Klasse C: Flughäfen mit fünf Prozent-Spitzenstunden-Flugbewegungsaufkommen, die 70 Prozent der praktischen Stundenkapazität in mehr als 35 Prozent und weniger als 65 Prozent aller Betriebsstunden übersteigen.

Klasse D: Flughäfen mit fünf Prozent-Spitzenstunden-Flugbewegungsaufkommen, die 70 Prozent der praktischen Stundenkapazität in mehr als 65 Prozent aller Betriebsstunden übersteigen.

Im Diagramm 2 sind die relativen Verkehrsmengen-Rangfolge-Funktionen der drei Beispielflughäfen London-Heathrow (LHR), Frankfurt (FRA) und Stuttgart (STR) für das Jahr 2018 wiedergegeben. Es zeigt sich, dass LHR zur Auslastungsklasse D, FRA noch zur Klasse A und STR noch nicht zu den kapazitätsbeengten Flughäfen zählt, wenn nur die technische Kapazität des S/L-Bahnsystems als Maßstab der Leistungsfähigkeit herangezogen wird.

Bild 2: Relative Verkehrsmengen-Rangfolge-Funktionen der Flughäfen London-Heathrow (LHR), Frankfurt (FRA) und Stuttgart (STR) mit Kapazitätsauslastungsklassen für das Jahr 2018. © DLR / Quelle: DLR, OAG

Weltweit sind in dem besprochenen Buch für das Analysejahr 2016 die relativen Verkehrsrangfolgefunktionen der 230 in Frage in Frage kommenden Flughäfen ermittelt worden und dabei 57 Flughäfen identifiziert worden, die zwar mehr als 70.000 Flug-bewegungen, jedoch weniger als definierte obere Schwellenwerte von Flugmengen haben, weil sie über mehr als eine S/L-Bahn verfügen und deshalb noch keine Kapazitätsprobleme zu erwarten haben.

Weitere 137 Flughäfen sind als Flughäfen der Kapazitätsauslastungsklasse A identifiziert worden, die also in weniger als fünf Prozent aller Betriebsstunden kapazitätsnahe Verkehrsbelastungen ausweisen. Diese Flughäfen sind im eigentlichen Sinne noch nicht kapazitätsbeengt, haben allenfalls Spitzenstundenprobleme, die unter Umständen durch Flugplankoordination oder den Einsatz größeren Fluggeräts abgefedert werden können. Mit weiter zunehmendem Verkehr müssen diese Flughäfen sich allerdings auf Engpässe in der Zukunft einstellen. Die europäischen Vertreter dieser Auslastungsklasse sind die Flughäfen Frankfurt (FRA), Rom (FCO), Barcelona (BCN), Moskau (SVO), Wien (VIE), Manchester (MAN), Palma de Mallorca (PMI) und Nizza (NCE).

35 Flughäfen haben sich als kapazitätsbeengte Flughäfen der Klassen B, C und D herausgestellt, die täglich hohe Mengenbelastungen über mehrere Stunden beziehungsweise über längere Zeiträume des Tages zu bewältigen haben, mit allen negativen Folgen der Störanfälligkeit des Flugbetriebs und der bei hoher Auslastung typischen Verzögerungen der Flugbewegungen.

Drei Flughäfen gehören zur höchsten Auslastungsklasse D, nämlich London-Heathrow (LHR), der Flughafen mit der höchsten Auslastung weltweit, Beijing (PEK) und New-York-LaGuardia (LGA). Zu den 20 Flughäfen der Klasse B gehören zum Beispiel in Europa London Stansted (STN), Genf (GVA) und in 2016 noch der Flughafen Istanbul (IST), der mittlerweile durch den neuen Istanbuler Flughafen abgelöst ist. Zur Klasse C zählen zwölf Flughäfen weltweit, in Europa München (MUC), London Gatwick (LGW), Dublin (DUB) und Istanbul Sabina Gökcen (SAW).

Die Analyse der kapazitätsbeengten Flughäfen hat auch gezeigt, dass die verkehrsstärksten Flughäfen, insbesondere die Hubflughäfen, in vielen Fällen auch die Flughäfen mit den größten Kapazitätsproblemen sind. Die 35 hochbelasteten Flughäfen machen in der Gesamtheit der Flughäfen des globalen Netzes von rund 4.000 Flughäfen mit regulären Flugdiensten nur ein geringe Anzahl aus, sie bedienten im Jahre 2016 jedoch ein Verkehrsaufkommen von 13,3 Millionen Flugbewegungen, was einem Anteil am globalen Aufkommen von nahezu 20 Prozent entspricht.

Welche Optionen zur Bewältigung von Kapazitätsengpässen werden diskutiert und welche davon kommen zur Anwendung?

Konkrete Lösungen zur Bewältigung von Kapazitätsproblemen variieren von Flughafen zu Flughafen in Abhängigkeit von den Gegebenheiten am Flughafen selbst wie der Ursache und dem Umfang des Kapazitätsproblems, der finanziellen Situation der Flughafengesellschaft und der öffentlichen Hand und dem Gesetzes- und Regulierungshintergrund im Land. Darüber hinaus existieren allgemein gültige Optionen und Maßnahmen, die im konkreten Fall in unterschiedlicher Ausprägung zum Zuge kommen können.

Zunächst können in einer Maßnahmentypologie für Verkehrsflughäfen investive und nicht-investive Optionen unterschieden werden. Bei den ersteren gibt es sowohl direkte wie auch indirekte Investitionen, das heißt zusätzliche Flughafeninfrastruktur einerseits und flughafennahe Investitionen wie einen Bahnanschluss andererseits. Die anderen Maßnahmen können wieder in organisatorische, regulatorische und Preisoptionen unterteilt werden wie zum Beispiel die stärkere Nutzung des Flughafens zu Nebenzeiten, eine Umlenkung des Verkehrs auf weniger belastete Flughäfen und den Einsatz größeren Fluggeräts und die Steigerung des Sitzladefaktors, oder im Bereich der Regulierungsmaßnahmen die Einführung der EU- Flugplankoordination, den Ausschluss von Verkehrsarten, wie beispielsweise der General Aviation und eine Änderung der Abstandsregelung im Flugsicherungsbereich infolge besserer Ortungsmöglichkeiten an- und abfliegender Flugzeuge in Flughafennähe.

Preisliche Optionen werden mehr und mehr diskutiert, kommen in Europa jedoch wegen der Monopolregulierung von Flughäfen nur bedingt zur Anwendung. Zu solchen Maßnahmen gehört das "Congestion Pricing", also eine verkehrsabhängige Bepreisung von Starts und Landungen und Bodenabfertigungsdiensten, die unterschiedliche Bepreisung solcher Vorgänge an Flughäfen in einer Region, und ein primärer oder sekundärer Slothandel als eine Weiterführung der Flugplankoordination.

In dem besprochenen Buch sind diese Maßnahmen im Hinblick auf ihre Einsatzmöglichkeit und Effizienz analysiert worden, dabei haben sich die Investivmaßnahme des S/L-Bahnausbaus und die organisatorische Maßnahme eines Einsatzes größeren Fluggeräts als wirksame Optionen herausgestellt. Allerdings sind die noch zur Diskussion stehenden Preisoptionen und Flugsicherungsregeln der Abstandshaltung (mit Ausnahme der bereits teilweise in Europa angewendeten RECAT-Regelung) in der Prognose nicht weiter betrachtet worden, sie bleiben einer künftigen Untersuchung vorbehalten, sollte sich ihre Realisierung weiter konkretisieren. Eine Verschiebung von Flugdiensten in weniger hochbelastete Zeitspannen oder Flughäfen werden im Allgemeinen von Fluggesellschaften nicht gutgeheißen, insbesondere nicht an Hubflughäfen, wegen der Interdependenzen von Flugankünften und Abflügen.

Die wirksamste Maßnahme, um mangelnder Flugbewegungskapazität zu begegnen, ist der Neubau von S/L-Bahnen. Ein S/L-Bahn kann je nach Lage bis zu rund 50 zusätzliche Starts und Landungen pro Stunde ermöglichen. Diese Maßnahme ist andererseits die am schwersten durchsetzbare, weil sie nicht mehr nach nur interner Planung realisiert werden kann, sondern – zumindest in vielen demokratisch verfassten Ländern – ein Planungsverfahren unter Einbeziehung der Öffentlichkeit verlangt.

Typischerweise ist die Anrainerbevölkerung gegen einen Flughafenausbau und verzögert somit vielfach solche Vorhaben. Das wohl bekannteste Beispiel eines lang anhaltenden Widerstands der Bevölkerung gegen die Realisierung einer zusätzlichen S/L-Bahn ist der Flughafen London-Heathrow. Seit vielen Jahren sieht die Ausbauplanung des Flughafens den Neubau einer dritten S/L-Bahn vor, sie ist jedoch trotz der Unterstützung durch die Regierung der Vereinigten Königreichs noch immer nicht Realität, obwohl der Flughafen seine Kapazitätsgrenze schon vor über zehn Jahren erreicht hatte.

In dem Zusammenhang ist ein Blick zurück interessant, um der Frage nachzugehen, wie viele S/L-Bahnen denn in den letzten Jahren weltweit gebaut worden sind und insbesondere wie viele neue S/L-Bahnen beziehungsweise Flughäfen die Kapazität der verkehrsstärksten und der anderen Flughäfen des globalen Netzes verstärkt haben?

Die entsprechende Analyse ist demnach für die hundert größten Flughäfen des Jahres 2018 und die rund 4100 anderen Flughäfen durchgeführt worden. Es hat sich gezeigt, dass im Zeitraum von 2008 bis 2018 insgesamt rund 460 neue S/L-Bahnen an neuen oder bestehenden Flughäfen zu den rund 5100 S/L-Bahnen des globalen Netzes (in 2008) hinzugekommen sind, davon rund 250 allein in Asien und hundert in Nordamerika, jedoch weniger als 20 in Europa.

Beunruhigend dabei ist, dass an den hundert größten Flughäfen (des Jahres 2018), die – wie gesagt – nahezu die Hälfte des Weltluftverkehrs abwickeln, nur wenige neue Bahnen (22) realisiert worden sind, die meisten neuen Bahnen sind an den Sekundärflughäfen gebaut worden. Viele der letztgenannten Flughäfen haben keine Kapazitätsprobleme, da sie vielfach Verkehrsvolumina deutlich unterhalb der Kapazität bedienen, es sind jedoch die großen Flughäfen, insbesondere die Hubflughäfen, die zu einem großen Teil (rund 40 Prozent) zu den kapazitätsbeengten Flughäfen gehören.

Das wird auch dadurch verdeutlicht, dass der Verkehr an den größten hundert Flughäfen in dem Analysezeitraum um 25 Prozent zugenommen hat, während er an allen anderen um 30 Prozent gestiegen ist. Der mangelnde Ausbau der großen Flughäfen ist ein Indiz für die Schwierigkeiten, die mit einem Ausbauvorhaben eines Flughafens verbunden sind.

Wenn Ausbaumaßnahmen temporär oder auf lange Sicht nicht realisierbar sind und die Anzahl verfügbarer Slots an koordinierten Flughäfen begrenzt bleibt, die Verkehrsnachfrage aber weiterhin zunimmt, bleibt den Airlines oft nur der Ausweg einer Erhöhung der Sitzplatzkapazität der Flüge, um den vermehrten Kundenwünschen zu entsprechen. Wie die Analyse gezeigt hat, wird diese betriebliche Maßnahme durchweg gewählt.

So sind in der Vergangenheit sowohl die Anzahl der angebotenen Sitze pro Flug wie auch der Sitzladefaktor deutlich gestiegen. In Bild 3 ist die Entwicklung der mittleren Sitzplatzkapazität pro Flug über den Zeitraum von 2009 bis 2019 sowohl für alle Flughäfen wie auch die hundert größten Flughäfen des Jahres 2018 und die anderen Flughäfen des weltweiten Netzes aufgetragen.

Bild 3: Entwicklung der mittleren Sitzplatzkapazität pro Flug im globalen Flughafennetz, der hundert größten Flughäfen und der anderen Flughäfen 2009 – 2019. © DLR / Quelle: OAG, Sabre ADI

Wie ersichtlich, hat die mittlere Sitzplatzkapazität in einer nahezu linearen Entwicklung sowohl an den größten wie auch den anderen Flughäfen deutlich zugenommen, und zwar von 135 Sitzen in 2009 auf 166 Sitze in 2019 auf den hundert größten Flughäfen (des Jahres 2018) und von 108 auf 131 Sitze auf den anderen Flughäfen. Die Fluggesellschaften haben im Laufe der zehn Jahre sowohl an den kapazitätsbeengten Flughäfen wie auch an den vorwiegend kleineren Flughäfen ohne Kapazitätsbeschränkungen im Mittel immer größeres Fluggerät eingesetzt, an den hundert größten Flughäfen zudem ein um nahezu 30 Sitze größeres Flugzeug als an den anderen Flughäfen.

Da auch der Sitzladefaktor in diesen Jahren von über 70 Prozent auf über 80 Prozent zugenommen hat, ist die Zahl der pro Flug beförderten Passagiere überproportional gestiegen. Auf Grund der bisherigen kontinuierlichen Größenentwicklung und der Tatsache, dass mit den jetzt eingesetzten Flugzeuggrößen von rund 165 Sitzen pro Flug an großen Flughäfen noch kein Ende der Größenentwicklung absehbar ist, kann angenommen werden, dass im Prognosezeitraum bis etwa zum Horizont 2040 die durchschnittliche Sitzplatzkapazität weiter zunehmen kann und wird.

Gelhausen, M., Berster, P., Wilken, D, 2020. Airport Capacity Constraints and Strategies for Migration, A Global Perspective -, New York, Academic Press, https://www.elsevier.com/books/airport-capacity-constraints-and-strategies-for-mitigation/gelhausen/978-0-12-812657-8