Kanada lässt 737 Max wieder zu - Air Canada kündigt Einsatz an

In Kanada wird das Startverbot für die 737 Max an diesem Mittwoch aufgehoben, wie die dortige Luftfahrtbehörde Transport Canada mitgeteilte. Die Fluggesellschaft Air Canada kündigte daraufhin an, den Flugzeugtyp ab 1. Februar wieder einzusetzen.