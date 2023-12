JSX bestellt bis zu 330 Hybrid-Elektro-Flugzeuge

Die US-amerikanische Regionalfluggesellschaft JSX hat Pläne zum Kauf von mehr als 130 Hybrid-Elektro-Flugzeugen von drei Start-up-Unternehmen bekannt gegeben. Hinzu kommen Optionen, welche die Zahl der Bestellungen auf über 330 Maschinen erhöhen.

Die Airline hat 50 Era-19-Sitzer bei Aura Aero in Frankreich, 50 Stück der ES-30 mit 30 Sitzen bei Heart Aerospace in Schweden und 32 Neunsitzer bei Electra in den USA fest bestellt.

Unter Berücksichtigung aller Optionen könnte JSX bis zu 150 Flugzeuge von Aura Aero, 100 Flugzeuge von Heart Aerospace und 82 Flugzeuge von Electra kaufen.

Über das Auftragsvolumen wurde Stillschweigen vereinbart.

JSX erklärt, dass die neuen Flugzeuge den Kohlenstoffdioxidausstoß und die Betriebskosten senken und gleichzeitig die Flugoptionen zu mehr als 2000 US-Flughäfen erweitern werden.

Flottenmodernisierung bei JSX

JSX will 2028 sein erstes Hybrid-Elektro-Flugzeug in Betrieb nehmen. Derzeit betreibt das Unternehmen 48 Flugzeuge der Embraer E145-Familie.

Electra und Heart Aerospace planen, ihre Elektroflugzeuge 2028 in Betrieb zu nehmen, während Aura Aero erklärte, ihre Maschine werde vor 2030 in Betrieb gehen.

JSX-Flugzeug von Electra Aero. © Electra Aero { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/12/65819a0bd27567af15fe495f-jsx-electra1200x670-d71SwT__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Electra Aero"} } JSX-Flugzeug von Electra Aero. © Electra Aero

Analysten haben jedoch festgestellt, dass das Gewicht und die Leistung der Batterien noch Probleme bereiten.

JSX wurde 2016 von Alex Wilcox, dem Gründer von Jetblue Airways, ins Leben gerufen und bietet "halbprivate" Flüge an, bei denen die Kunden einzelne Sitze buchen und von privaten Terminals ein- und aussteigen.

Die Flotte besteht aktuell laut Datenbank von "CH-Aviation" aus insgesamt 48 Flugzeugen vom Typ Embraer 135, 140 und 145. Das Durchschnittsalter der Flotte beträgt 22,4 Jahre.

Zu den Investoren von JSX gehören Jetblue und United Airlines. Das Geschäftsmodell wurde kritisiert: Es werden strengere Vorschriften für große Charterflüge gefordert.