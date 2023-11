Joby und Volocopter absolvieren Testflüge über New York City

Volocopter hat den ersten bemannten Testflug über New York City absolviert. Das Unternehmen stellte den "2X" auf dem Downtown Manhattan Heliport vor, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Zuvor führte Volocopter bereits erfolgreiche bemannte Testflüge in Singapur durch.

Bei der Veranstaltung in New York City nahmen noch weitere Unternehmen teil und stellten ihre elektrischen Senkrechtstarter (eVTOL) vor. So war unter anderem auch Joby Aviation bei der Veranstaltung am vergangenen Sonntag vertreten.

Kommerzielle Lufttaxis von Joby Aviation sollen künftig Passagiere in sieben Minuten emissionsfrei vom New Yorker Flughafen JFK in die Innenstadt von Manhattan bringen. Das elektrische Flugtaxi könne sich in rund fünf Minuten aufladen, während die Passagiere aus- und einsteigen, sagte Konzernchef Joe Ben Bevirt beim Demonstrationsflug in New York.

Ein Hubschrauber fliegt über einem eVTOL von Joby Aviation in New York City. © DPA / Bebeto Matthews

Die Idee sei, dass die Passagiere ihren Flug wie bei einer Mitfahr-App buchen. Das Unternehmen will 2025 den kommerziellen Passagierbetrieb aufnehmen und befindet sich in der dritten von fünf Zertifizierungsphasen bei der Federal Aviation Administration (FAA).