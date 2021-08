Die Bundesagentur für Arbeit hat am Flughafen Köln/Bonn eine Zweigstelle eröffnet. Die Airport-Agentur sei hauptsächlich ein Service für Arbeitgeber am Flughafen, hieß es vom Flughafen. Aber auch Arbeitssuchende, die Interesse haben, am Flughafen zu arbeiten, könnten sich an den Jobpoint wenden.