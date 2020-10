Das monatliche airliners.de-Flughafen- Management-Briefing : Dieses mal unter anderem mit der sich zuspitzenden Situation bei den Bodenverkehrsdiensten, dem neuen alten Securitydienstleister am Flughafen Stuttgart und dem anstehenden Flughafenumzug in Berlin.

Jour fixe auf airliners.de: Alle vier Wochen freitags präsentieren wir die aktuelle Übersicht der wichtigsten Meldungen zu Bodenverkehrsdienstleistern und Flughafenmanagement.

Bodendienste

Die Corona-Pandemie trifft nicht nur Airlines und Flughäfen, sondern auch Dienstleister am Boden hart. Die Wisag Aviation am Frankfurter Flughafen muss Mitarbeiter entlassen. Die Zahl ist unbekannt. Weiterlesen

Verdi hat die AHS-Beschäftigten an den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf zu Warnstreiks in den Herbstferien aufgerufen. Streitpunkt ist eine Tarifvereinbarung aus dem Januar. Eine Einigung scheint nicht in Sicht. Weiterlesen