Wer sich vor einigen Wochen auf die Autobahn begab, fiel dort als Pkw-Fahrer schon fast auf. Mobilität über das nahe Umfeld hinaus war beinahe zum Erliegen gekommen. Inzwischen sind die Straßen wieder voller, und es ist nicht auszuschließen, dass sie sogar voller werden als vor einem Jahr.

Denn die Menschen fahren wieder mit dem Auto in Urlaub. Kreuzfahrten dürften in nächster Zeit nicht besonders nachgefragt sein – wenn die riesigen Schiffe überhaupt wieder den Anker lichten können. Gegen Fern- und Mittelstreckenreisen mit dem Flugzeug spricht die unsichere Situation in den Ankunftsländern und die drangvolle Enge in den Kabinen.