Jetzero plant zivile Version des futuristischen Militär-Konzeptflugzeugs

Jetzero, das von der US-Luftwaffe beim Bau eines Demonstrators für ein futuristisches Flugzeug unterstützt wird, erwartet, auch in der Luftfahrtindustrie Fuß fassen zu können. Das teilte der CEO des Unternehmens mit, das mit seinem Konzeptflugzeug eine Halbierung des Treibstoffverbrauchs anstrebt.

Die US Air Force gab jüngst einen 235 Millionen US-Dollar (rund 216 Millionen Euro) schweren Auftrag an das kalifornische Start-up bekannt, einen "Blended Wing Body"-Demonstrator zu entwickeln. Bei diesem Konzept gehen die Flügel nahtlos in den gekrümmten Rumpf über, um den Luftwiderstand zu verringern.

Das Konzept existiert bereits seit den 1940er Jahren, hat aber durch seine effiziente elliptische Form, die Treibstoff sparen und die Reichweite erhöhen soll, neue Aufmerksamkeit erregt.

Der Demonstrator soll 2027 fliegen und könnte die Konstruktion künftiger militärischer Frachtflugzeuge und Luftbetankungssysteme beeinflussen. Die Luftwaffe hofft, Mitte der 2030er Jahre mit der Beschaffung eines Tankflugzeugs der nächsten Generation beginnen zu können. Dabei hat das Militär ein Auge auf die Entwürfe geworfen, die eine größere Reichweite und die für den asiatisch-pazifischen Raum erforderliche Tarnung bieten könnten.

Während Militäraufträge Jetzero die Möglichkeit bieten könnten, in die Flugzeugproduktion einzusteigen, hat das Unternehmen laut CEO Tom O'Leary auch die viel beschworene Lücke im zivilen Markt zwischen Mittel- und Langstreckenflugzeugen im Visier. Hier seien Flugzeuge mit 200 bis 250 Sitzen denkbar.

Boeing hat das Projekt eines Mittelstreckenflugzeugs einer ähnlichen Konstruktion in der Zwischenzeit aufgegeben, weil es sich nicht bewährt haben soll. Airbus hat sich derweil auf die Entwicklung kleinerer Modelle konzentriert.

In einem Interview sagte O'Leary, dass dies Jetzero und seinem radikalen Design nicht im Wege stehen werde. "Wir beginnen Gespräche mit allen Fluggesellschaften, um herauszufinden, wie groß ihr Appetit auf Flugzeuge im mittleren Marktsegment ist", sagte er Reuters. "Es gibt ein allgemeines Interesse und eine große Anziehungskraft, weil sie alle an Treibstoffeffizienz und Emissionsreduzierung interessiert sind.

Konzeptflugzeug mit herkömmlichen Triebwerken kompatibel

Der Jetzero-Partner Northrop Grumman soll den Demonstrator bauen. Dabei wird auf Northrops Erfahrung mit Tarnkappenbombern im Nurflügel-Design zurückgegriffen – einem noch radikaleren Fledermausflügeldesign. Dabei sagen Analysten, dass der Erfolg im zivilen Bereich davon abhängen wird, ob die Zuverlässigkeitsziele erreicht werden, die sich von denen für militärische Jets stark unterscheiden.

Die Luftwaffe erklärte, die Produktion sei dank Fortschritten bei Material und Fertigung einfacher geworden. Auf dem zivilen Markt hat das Konzept des Nurflüglers jedoch noch keine nennenswerte Unterstützung gefunden.

Airbus hat das Konzept aus den Kandidaten für ein wasserstoffbetriebenes Kleinflugzeug für 2035 gestrichen. Eine Wiederaufnahme zu einem späteren Zeitpunkt hat das Unternehmen nicht ausgeschlossen.

Während die Reichweite und die Nutzlast einen zweimotorigen Rumpf optimal für ein Fracht- oder Tankflugzeug machen, ist ein Verkehrsflugzeug wegen der logistischen Beschränkungen an Flughäfen und der Schwierigkeiten bei der Skalierung von Flugzeugfamilien "schwieriger", so Ron Epstein, Analyst bei der Bank of America.

Eine Sache, die sich nicht radikal ändern wird, sind die Triebwerke. Während Boeing für sein gescheitertes Projekt neue Triebwerke in Auftrag geben wollte, kann Jetzero nach eigenen Angaben aus aerodynamischen Gründen auf bestehende Modelle zurückgreifen.

Angetrieben wird der Demonstrator vom Geared Turbofan von Pratt & Whitney, der auch bei Airbus zum Einsatz kommt. Eine Entscheidung über mögliche Serienmodelle ist noch nicht gefallen.

Der Analyst Byron Callan von Capital Alpha Partners sagte, die Entscheidung, Jetzero zu unterstützen, zeige die "Frustration" der Luftwaffe darüber, dass die traditionellen Luft- und Raumfahrtunternehmen ihre Barmittel zum Nutzen ihrer Aktionäre und nicht für größere Entwicklungsrisiken einsetzten. "Eine Möglichkeit, dieses Verhalten zu ändern, ist die Vergabe von Aufträgen an kleinere Unternehmen wie Jetzero", schrieb er.