Jetblue-Chef verteidigt geplante Übernahme von Spirit Airlines

Der Vorstandsvorsitzende Robin Hayes von Jetblue Airways sagte vor Gericht aus, dass die geplante 3,8 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme (rund 3,55 Milliarden Euro) von Spirit Airlines ein wesentlicher Teil seines Plans sei, die Fluggesellschaft zu einem größeren Konkurrenten der vier größten US-Airlines zu machen.

Hayes verteidigte den Deal, der vom US-Justizministerium vor einem Bundesgericht in Boston angefochten wird. Eine Fusion sei die einzige Möglichkeit, Jetblue langfristig zu einem nationalen Herausforderer der dominierenden Fluggesellschaften zu machen.

Die vier größten US-Fluggesellschaften – United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines und Southwest Airlines – kontrollierten 80 Prozent des Inlandsmarktes, während Jetblue nur einen Marktanteil von etwa fünf Prozent habe, so Hayes.

Er sei schon lange der Meinung, dass "die Konsolidierung unter den kleineren Fluggesellschaften in gewisser Weise unvermeidlich war, um mit den größeren konkurrieren zu können" und dass "die Notwendigkeit für uns, schnell und anorganisch zu wachsen, nie verschwunden ist".

"Durch organisches Wachstum hätten wir nie die Größe erreicht, die wir heute haben", sagte er in der Befragung durch Jetblue-Anwalt Ryan Shores aus.

Schaden von einer Milliarde US-Dollar

Das Justizministerium entgegnet, dass den Passagieren ein jährlicher Schaden von rund einer Milliarde US-Dollar entstünde, wenn Jetblue Spirit übernähme und die Flugpreise stiegen.

In einer Befragung durch den Anwalt des Justizministeriums, Edward Duffy, räumte Hayes ein, dass die Fusion die Billigfluggesellschaft Spirit als eigenständige Marke auslöschen würde, indem sie mit Jetblue zusammengelegt würde. Und die habe, wie er zugab, im Durchschnitt höhere Flugpreise.

Er sagte jedoch, dass Jetblue in der Vergangenheit niedrige Tarife angeboten habe, die größere Fluggesellschaften zu Preissenkungen gezwungen hätten, und dass die meisten Menschen weiterhin von der Präsenz von Jetblue profitieren würden.

Hayes erklärte, Jetblue habe versucht, die Bedenken der US-Regulierungsbehörden zu zerstreuen, indem die Airline sich bereit erklärt habe, Gates und Slots an wichtigen Flughäfen in New York City, Boston, Newark, New Jersey und Fort Lauderdale abzugeben.

Das Justizministerium hatte im März gemeinsam mit den demokratischen Generalstaatsanwälten von sechs Bundesstaaten und dem District of Columbia Klage eingereicht, um die Fusion der sechst- und siebtgrößten US-Fluggesellschaft zu verhindern.

Übernahme mit Kompromissen

US-Bezirksstaatsanwalt William Young, der bis Ende des Jahres ein Urteil verkünden will, deutete bei der Befragung von Hayes an, die Genehmigung des Deals an Bedingungen zu knüpfen und fragte: "Haben Sie jemals von einem Gerichtsurteil gehört, das besagt, dass der Deal unzulässig ist, aber wenn Sie Folgendes tun, kann es weitergehen?"

Hayes sagte, er habe noch nie von einem solchen Gerichtsurteil gehört. Das Gerichtsverfahren ist eine Seltenheit für das Justizministerium, das in der Vergangenheit Fusionen von Fluggesellschaften ohne Gerichtsverfahren unter der Bedingung genehmigt hat, dass Vermögenswerte veräußert werden.