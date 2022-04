Jetblue startet Bieterwettbewerb um Spirit Airlines

Die US-Fluggesellschaft Jetblue Airways hat ein milliardenschweres Kaufangebot für die Konkurrentin Spirit Airlines abgegeben.

Spirit bestätigte am Dienstag einen Bericht der "New York Times", wonach sich das Gebot auf 33 Dollar pro Aktie belaufe. Damit würde sich insgesamt ein Preis von rund 3,6 Milliarden Dollar (3,3 Mrd Euro) ergeben. Spirits Aktien stiegen im US-Handel um 22 Prozent.

Jetblue mischt mit dem Vorstoß einen bereits bestehenden Fusionsplan von Spirit auf. Eigentlich hatte der US-Billigflieger bereits im Februar ein Angebot über 2,9 Milliarden Dollar von der Wettbewerberin Frontier Airlines akzeptiert.

Große Jetblue-Konkurrenz

Ziel des Zusammenschlusses sei ein "wettbewerbsfähiges Unternehmen, das unseren Kunden für einen noch besseren Service ultra-reduzierte Preise anbietet", teilte Spirit Airlines damals mit.

Nach angebotenen Sitzplatzkilometern liegen Spirit und Frontier aktuell auf den Plätzen acht und neun in den USA. Gemeinsam könne man auf Position fünf direkt nach den "Big four" vorrücken, hieß es Anfang Februar in einer Information für die Investoren. Damit würde sich der Zusammenschluss auf einem Level mit Jetblue positionieren.

Der geplante Zusammenschluss von Spirit und Frontier wäre für Jetblue bedrohlich. © Frontier

Spirit erklärte, die wesentlich höhere Offerte von Jetblue genauer prüfen und dann entscheiden zu wollen, was im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre ist. Egal wie es kommt: Die Wettbewerbsbehörden in den USA müssen eine Fusion noch genehmigen. Im Februar hieß es, der Zusammenschluss solle im zweiten Halbjahr 2022 abgeschlossen sein.

Kaum Synergien zwischen Jetblue und Spirit

Der Zusammenschluss von Spirit und Frontier wurde unter anderem deshalb als sinnvoll angepriesen, weil Spirit hauptsächlich im Osten der Vereinigten Staaten unterwegs ist, während Frontier eine starke Präsenz im Westen hat. Doch Jetblue ist wie Spirit eine Fluggesellschaft aus dem Osten des Landes.

Jetblue und Spirit unterscheiden sich allerdings stark in dem, was sie ihren Kunden bieten: Spirit ist für einen extrem niedrigen Grundpreis und hohe Zusatzgebühren für alles andere bekannt, während Jetblue insgesamt höhere Tarife anbietet, dafür aber beispielsweise WLAN an Bord kostenlos bietet und die Passagiere sogar ein Handgepäckstück ohne Aufpreis mitnehmen dürfen.

Zudem breitet Jetblue aktuell die Flügel transatlantisch aus und fliegt seit Kurzem zwischen der Ostküste der USA und Europa. Zum Einsatz kommen dabei Langstreckenvarianten des Airbus A321. Mit echten Businessclass-Sitzen und Kampfpreisen für Geschäftskunden wildert Jetblue damit im Revier der großen Netzwerkairlines.

Der Airline-Markt in den USA gilt im Vergleich zu dem in Europa bereits als stark konsolidiert. Neben den drei großen US-Fluggesellschaften American, Delta und United ist Southwest der größte Billigflieger. Spirit und Frontier fliegen zudem in Konkurrenz zu Jetblue, Alaska Airlines und Allegiant.