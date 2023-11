bkarmafamrbijyic lgnju ucc xjzz, ogdetegbxt irjxacecve okpex, hep anbv.

Fluggesellschaften ohne historische Rechte am Amsterdamer Flughafen Schiphol, darunter Jetblue, werden keine Slots im Sommer erhalten. Das teilte der Slot-Koordinator ACNL mit.

Fluggesellschaften mit historischen Rechten werden 3,1 Prozent weniger Slots erhalten als zuvor, sagte ACNL-Direktor Hugo Thomassen gegenüber Reuters. Die niederländische Regierung treibt damit umstrittene Pläne voran, die Zahl der Flüge zum und vom Flughafen zu begrenzen, um den Lärm zu reduzieren.

Jetblue reichte im September beim US-Verkehrsministerium eine Beschwerde gegen die Niederlande und die Europäische Union wegen der Pläne ein, den Flugverkehr in Schiphol einzuschränken.

"Wir glauben, dass die Regierungen der USA und der Niederlande im Rahmen unseres historischen Open-Skies-Abkommens verpflichtet sind, Jetblue den Zugang zum einzigen lebensfähigen Flughafen in Amsterdam zu sichern", erklärte JetBlue in einer Antwort per E-Mail.

Letzten Monat forderte Jetblue dasselbe Ministerium auf, als Vergeltung für die Pläne ein Flugverbot für Air France-KLM am New Yorker John F. Kennedy International Airport zu verhängen.

Jetblue, die Schiphol seit diesem Jahr von New York und Boston aus anfliegt, erklärte, sie werde sich weiterhin für den Zugang zu Schiphol einsetzen, um "ihre Präsenz in Amsterdam auch in Zukunft aufrechterhalten zu können".

Die niederländische Regierung will die Zahl der Flüge in Schiphol, einem der wichtigsten Luftverkehrsknotenpunkte Europas, auf 452.500 pro Jahr reduzieren. Das sind fast zehn Prozent weniger als 2019 und weniger als die zuvor vorgeschlagenen 460.000. Dieser Schritt wird von der Fluggesellschaft KLM und Branchenverbänden heftig kritisiert.

KLM zeigte sich enttäuscht über die Anzahl der Slots für die Sommersaison. "Das bedeutet eine Reduzierung von etwa 17 Flügen pro Tag", sagte Sprecher Gerrie Brand.