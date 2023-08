Jet Blue senkt Gewinnprognose – Aktien fallen

Weil die Nachfrage nach Freizeitreisen langsam schwächelt, muss Jetblue seine Gewinnprognose senken. Zudem kündigt die Airline das Ende des Revenue-Sharing-Deals mit American Airlines an. Die Aktien fallen – um bis zu acht Prozent.

Jetblue senkte am Dienstag seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Die US-Airline begründete dies mit der Beendigung des Revenue-Sharing-Deals mit American Airlines und Anzeichen für eine nachlassende Nachfrage nach inländischen Freizeitreisen.

Die in New York ansässige Fluggesellschaft erklärte, dass ihr Betrieb auch unter dem Mangel an Fluglotsen leide.

Die Aktien von Jetblue fielen im vorbörslichen Handel um acht Prozent, nachdem die Fluggesellschaft mitgeteilt hatte, dass sie nun einen bereinigten Gewinn von fünf bis 40 Dollar-Cent pro Aktie für das Gesamtjahr erwarte, verglichen mit der vorherigen Prognose von 70 Dollar-Cent bis ein Dollar pro Aktie.

Die Analysten von TD Cowen bezeichneten die Prognose als äußerst enttäuschend.

"JetBlue befindet sich im Fadenkreuz einer sich verlangsamenden Inlandsnachfrage im Freizeitflugverkehr, operiert auf einigen der am stärksten eingeschränkten US-Flughäfen und hat mit eigenwilligen Ablenkungen zu kämpfen."

Anleger sind verunsichert, was die Stärke der Inlandsnachfrage im Reiseverkehr angeht, denn die jüngsten Tarifdaten zeigen, dass die Ticketpreise ihren Höchststand erreicht haben.

Das Unternehmen erklärte, dass das Passagieraufkommen zwar nach wie vor "sehr stark" sei, die Flugpreise sich jedoch wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückbewegen.

Wettbewerbshüter lösen Allianz auf

Jetblue – die im Begriff ist, Spirit Airlines zu übernehmen – und American Airlines lösten ihre Northeast Alliance auf, nachdem ein US-Richter im Mai Wettbewerbsbedenken geäußert hatte. Die Partnerschaft ermöglichte es den beiden Fluggesellschaften, ihre Flüge zu koordinieren und ihre Einnahmen zusammenzulegen.

Jetblue hat auch mit den Problemen bei den Triebwerken von Pratt & Whitney zu kämpfen, welche die A320-Neo-Jets von Airbus antreiben. Daher wird Jetblue in der Hauptreisezeit im Sommer womöglich Flugzeuge aus dem Verkehr ziehen und damit die Flugkapazität reduzieren müssen.

"Während wir weiterhin auf dem Weg sind, ein profitables Jahr und Rekordumsätze zu erzielen, ergreifen wir Maßnahmen, einschließlich der Umschichtung von Kapazitäten, um diese aktuellen Herausforderungen zu mildern und die Margen zu verbessern", sagte Jetblue Chief Operating Officer Joanna Geraghty.

Jetblue übertraf jedoch die Schätzungen für den Gewinn im zweiten Quartal, was durch die starke Reisenachfrage inmitten eines Reisebooms nach der Pandemie begünstigt wurde.

Allgemeine Nachfrage im Freizeitbereich dennoch "gesund"

"Die allgemeine Nachfrage im Freizeitbereich ist gesund und wir sehen weiterhin eine robuste Nachfrage während der Spitzenzeiten", sagte Geraghty.

Das Unternehmen meldete für das am 30. Juni zu Ende gegangene Quartal einen Gewinn von 45 Dollar-Cent pro Aktie, verglichen mit der durchschnittlichen Schätzung der Analysten von 44 Dollar-Cent pro Aktie, wie aus Daten von Refinitiv hervorgeht.

Der Umsatz stieg um 6,7 Prozent auf 2,61 Milliarden US-Dollar (rund 2,38 Milliarden Euro) und entsprach damit den Erwartungen.

Jetblue will seine Kapazitäten auf margenstarke Freizeitziele verlagern. Das Unternehmen hat bereits einige Anpassungen seiner Kapazitäten in Boston vorgenommen und plant, einige Flüge von New York aus zu streichen.