Japan-Airlines-Piloten hatten keinen Sichtkontakt mit Küstenwachenflugzeug

Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen

Die Piloten einer auf dem Tokioter Flughafen verunglückten Passagiermaschine der Japan Airlines haben nach Angaben der Fluggesellschaft keinen "Sichtkontakt" mit dem kollidierenden Küstenwache-Flugzeug gehabt.

Die drei Piloten hätten überdies das infolge des Zusammenstoßes ausbrechende Feuer vom Cockpit aus nicht sehen können, sagte ein Japan-Airlines-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. Sie seien erst von der Kabinenbesatzung darüber informiert worden.

Das ausgebrannte Flugzeug der japanischen Küstenwache ist auf dem Flughafen Haneda zu sehen. © DPA / Uncredited/Kyodo News/AP

Die Linienmaschine der Fluggesellschaft Japan Airlines war am Dienstag nach der Landung mit dem Flugzeug der Küstenwache zusammengestoßen und ausgebrannt. Alle 379 Insassen der Passagiermaschine konnten sich über Notrutschen retten.

Fünf Besatzungsmitglieder an Bord des Küstenwache-Flugzeugs kamen dagegen ums Leben, nur der Pilot überlebte schwer verletzt.

Ermittlungen aufgenommen

Die Piloten hätten wenige Sekunden nach der Landung einen Aufprall gespürt, sagte ein Sprecher von Japan Airlines. Einem Bericht des Senders "NHK" zufolge meldete der leitende Flugbegleiter dem Cockpit, dass das Flugzeug brenne und bat um die Erlaubnis für die Kabinenbesatzung, die Notausgänge zu öffnen. Wie auf Aufnahmen zu sehen ist, füllte sich die Kabine zu diesem Zeitpunkt bereits mit Rauch.

Einsatzkräfte untersuchen das Wrack der Japan Airlines-Maschine auf dem Flughafen Haneda. © DPA / -/kyodo/dpa

Am Donnerstag setzten Ermittler aus Japan, Frankreich, Großbritannien und Kanada ihre Untersuchungen zu den Hintergründen des Unglücks fort. Die völlig ausgebrannten Wracks der beiden Flugzeuge waren am Donnerstag noch immer auf einer der vier Start- und Landebahnen von Haneda zu sehen.

Der Flugschreiber und der Stimmenrekorder der nach der Kollision auf dem Rollfeld ausgebrannten Küstenwache-Maschine wurden nach Angaben der Flugsicherheitsbehörde geborgen, nach dem Stimmenrekorder der Linienmaschine wurde am Donnerstag noch gesucht.

Keine Startfreigabe für Dash-8

Am Mittwoch vom Verkehrsministerium veröffentlichte Mitschriften des Funkverkehrs mit dem Tower belegten laut japanischen Medien, dass das Passagierflugzeug der Japan Airlines Landeerlaubnis hatte, während das Flugzeug der Küstenwache Anweisungen erhielt, sich zu einer Stelle neben der Start- und Landebahn zu begeben.

Der Fernsehsender "NHK" hatte unter Berufung auf eine Quelle im Verkehrsministerium bereits berichtet, ein Fluglotse habe das Küstenwache-Flugzeug angewiesen, abseits der Start- und Landebahn zu warten. Gleichzeitig zitierte NHK einen Vertreter der Küstenwache mit der Aussage, der überlebende Pilot der Maschine habe direkt nach dem Unglück versichert, dass er eine Startgenehmigung gehabt habe.

Das Flugzeug der Küstenwache war bereits zum dritten Mal innerhalb von 24 Stunden auf dem Weg in ein Erdbebengebiet, sagte ein Beamter der Küstenwache gegenüber Reuters. In den 24 Stunden vor dem Zusammenstoß hatte das Flugzeug der Küstenwache bereits zwei Hin- und Rückflüge von Haneda in das Bebengebiet unternommen: eine 3,5-stündige Erkundung des Gebiets kurz nach dem Beben der Stärke 7,6 am 1. Januar und einen Flug mit Rettungskräften, der am frühen Morgen des 2. Januar zurückkehrte, so der Beamte.

Der Beamte lehnte es ab, seinen Namen zu nennen, da die Untersuchung des Zusammenstoßes zwischen der De Havilland Dash-8 Turboprop und einem Airbus A350 der Japan Airlines noch andauert. Fünf der sechs Besatzungsmitglieder der Küstenwache starben, aber alle 379 Menschen an Bord der JAL-Maschine konnten entkommen.

Einzelheiten über die Bewegungen des Flugzeugs der Küstenwache vor dem Zusammenstoß wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Es ist unklar, ob das hohe Verkehrsaufkommen am Flughafen oder die Notfallmaßnahmen nach dem Erdbeben, das am späten Nachmittag des 1. Januar Tausende von Häusern zerstörte und mindestens 84 Menschen tötete, zu dem Unfall beigetragen haben.

Luftfahrtexperten sagen, dass bei Flugzeugunfällen in der Regel mehrere Variablen und das Versagen mehrerer Sicherheitsvorkehrungen eine Rolle spielen.