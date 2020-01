Branchenagenda Jahres-Passagierzahlen, Brüsseler Luftfahrtgipfel und Zürcher Zusatzverkehr

Der Wiener Airport und Easyjet legen Passagierzahlen vor. In Brüssel geht es auf hohem Level um Nachhaltigkeit. In Zürich wird sehr viel Verkehr erwartet. Die Termine der Woche in der Agenda.

Passagiere am Flughafen Wien © Flughafen Wien AG

Dienstag, 21. Januar, London

Easyjet-Passagierzahlen 2019

Am Dienstag legt Easyjet mit dem so genannten Trading Update zum ersten Quartal des Finanzjahres 2020 auch die Passagierbilanz für das Kalenderjahr 2019 vor. Im letzten Finanzjahr, das im September zu Ende ging, verbuchten die Airline ein Plus von neun Prozent auf 96 Millionen Fluggäste. Die Auslastung lag bei 91,5 Prozent. Was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, zeigten sich die Briten zuletzt aber vorsichtiger. Im ersten Geschäftsquartal des Finanzjahres 2020 sollte die Kapazität nur noch um zwei Prozent wachsen. Im vergangenen Geschäftsjahr stieg das Flugangebot noch um zehn Prozent.

Dienstag, 21. Januar, Wien

Verkehrszahlen 2019 Flughafen Wien

Mit Wien legt einer der von Airlines meistumkämpften Flughäfen in Europa seine Verkehrsergebnisse des Jahres 2019 vor. In der österreichischen Hauptstadt liefern sich gleich mehrere Airlines der Luftfahrtkonzerne Ryanair, Lufthansa und IAG sowie Wizz Air seit langem einen starken Wettbewerb, der primär über die Preise ausgetragen wird. Dadurch konnte Wien zuletzt bei den Fluggastzahlen Wachstumsraten im deutlich zweistelligen Bereich erzielen. Ob und wenn ja mit viel Plus der Airport in diesem Jahr rechnet, wird im Forecast 2020 verkündet.

Business Jet landet in Zürich. Foto: © AirTeamImages.com, Matthias Geiger

Dienstag bis Freitag, 21. bis 24. Januar, Davos

Weltwirtschaftsforum 2020

Diese Woche findet in Davos das jährliche Weltwirtschaftsforum (WEF) statt. In dieser Zeit erwarten der Flughafen Zürich ebenso wie der Flugplatz Dübendorf in der Nähe des Veranstaltungsortes zusätzliche Flugbewegungen von kleinen Business-Jets, kleineren und größeren Staatsmaschinen sowie von Helikoptern. Nach Angaben des Zürcher Airpots wird es sich dadurch auch zusätzliche Lärmemissionen nicht vermeiden lassen.

Mittwoch, 22. Januar, Brüssel

Aviation Sustainability Summit

Der Luftfahrt-Nachhaltigkeitsgipfel in Brüssel steht unter der Schirmherrschaft der kroatischen Ratspräsidentschaft und des stellvertretenden Vorsitzenden des Verkehrsausschusses EU-Parlaments. Der neue Münchner Flughafenchef Jost Lammers ist Präsident des ACI Europe und wird den Gipfel eröffnen. Außerdem werden die Chefs von Eurocontrol und IAG, Eamonn Brennan und Willie Walsh, sowie Unternehmensvertreter unter anderem von Airbus und Tui erwartet.

