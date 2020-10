ITB verlegt Berliner "We Love Travel!"-Event ins Netz

Das Fachtreffen Publikumsevent "We Love Travel" vom 16. bis 18. Oktober in der Arena Berlin findet aufgrund der aketuellen Pandemieentwicklung ohne Aussteller und Besucher statt. Stattdessen gebe es ein Online-Event, kündigten ITB Berlin und Berlin Travel Festival an.