Italienischer Investmentfonds will Schulden zurückzahlen und Flughäfen konsolidieren

Der italienische Investmentfonds "2i Aeroporti" will mit Hunderten Millionen Euro einerseits Schulden zurückzahlen und andererseits die Konsolidierung des italienischen Flughafensektors vorantreiben. Der Fonds hat bereits in mehrere italienische Airports investiert.

Der italienische Investmentfonds "2i Aeroporti" hat sich eine Finanzierung in Höhe von 540 Millionen Euro gesichert. Damit sollen Schulden zurückgezahlt und die Konsolidierung des italienischen Flughafensektors unterstützt werden, teilte "2i Aeroporti" mit.

Der Fonds, der vom italienischen Infrastrukturfonds "F2i" kontrolliert wird und zu dessen Investoren Ardian und Crédit Agricole Assurances gehören, hat bereits in die Flughäfen von Mailand, Neapel, Turin, Triest und Bologna investiert.

Das Unternehmen kündigte an, 200 Millionen Euro eines an die Nachhaltigkeit gebundenen Darlehens mit einer Laufzeit von fünf Jahren zur Refinanzierung seiner Schulden und 300 Millionen Euro zur Unterstützung von "Maßnahmen zur Entwicklung und Konsolidierung des Sektors in Italien" zu verwenden.