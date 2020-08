Italien droht Ryanair wegen Corona-Verstößen mit Flugverbot

Italien hat ein Flugverbot gegen Ryanair angedroht. Vorgeworfen werden wiederholte Verletzungen der italienischen Covid-19-Gesundheitsbestimmungen. Ryanair war vor Corona in Italien die größte Airline.

Ryanair drohen in Italien gravierende Konsequenzen wegen Verstößen gegen Sicherheitsregeln zum Schutz vor dem Coronavirus. Wie die italienische Flugsicherheitsbehörde Enac am Mittwoch in Mailand mitteilte, könnte deswegen ein Flugverbot gegen den irischen Billigflieger für den italienischen Luftraum verhängt werden.

Vorgeworfen werden Ryanair laut Enac "wiederholte Verletzungen der Covid-19-Gesundheitsbestimmungen", die von der Regierung zum Schutz der Passagiere angeordnet worden seien. Dabei gehe es sowohl um Distanzvorschriften als auch um Ausnahmeregeln für Situationen, in denen die Distanz nicht eingehalten werden kann.

Wenn Ryanair ihr Verhalten nicht ändere, würden "alle Luftfahrtaktivitäten an den Flughäfen des Landes suspendiert", hieß es weiter. Passagiere mit gültigen Tickets müssten dann entsprechend umgebucht werden.

Ryanair fliegt zahlreiche italienische Flughäfen an, auch von Deutschland aus. Die Airline ist seit dem Rückbau der Alitalia in Italien sogar der größte Anbieter nach Sitzplatzangebot.