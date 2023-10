Italien will Ita-Anteile bis Ende 2024 verkaufen

Italien plant den Verkauf seines Anteils an der nationalen Fluggesellschaft Ita Airways bis Ende nächsten Jahres abzuschließen. Dies ist Teil eines größeren Plans der Regierung durch Verkäufe mehrerer Anteile, den Schuldenberg des Landes zu reduzieren.

Logo der Ita Airways auf einem Absperrband am Flughafen

Italien plant, den Verkauf ihres 41-prozentigen Anteils an der nationalen Fluggesellschaft Ita Airways bis Ende nächsten Jahres abzuschließen. Das erklärte der italienische Wirtschaftsminister.

Die Thematik rund um Ita, die Nachfolgegesellschaft der Alitalia, hat die italienische Politik lange beschäftigt. Den verschiedenen Regierungen ist es trotz mehrerer Versuche nicht gelungen, die Anteile am Unternehmen zu verkaufen.

Italien hat auch Gespräche mit den Wettbewerbsbehörden der Europäischen Union geführt, um informelle Unterstützung für den Verkauf des 41-prozentigen Anteils der Ita an die Lufthansa zu erhalten.

Spannungen zwischen Italien und der EU

Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti sagte, er hoffe, das Geschäft bis Ende Oktober formell in Brüssel anmelden zu können. Im vergangenen Monat hatte die Angelegenheit zu Spannungen zwischen Italiens Premierministerin Giorgia Meloni und der EU geführt.

Meloni sagte damals, Brüssel habe das Geschäft mit der Lufthansa blockiert und forderte die Kommission auf, die Gründe dafür zu erklären.

Der Ita-Verkauf ist Teil eines größeren Plans der Regierung, zudem etwa auch der Verkauf der Anteile an der "Monte dei Paschi di Siena"-Bank gehört, um Italiens Schuldenberg unter Kontrolle zu halten.

Giorgetti deutete jüngst zudem an, dass die Regierung ebenso ihre Anteile an der staatlichen Eisenbahngesellschaft Ferrovie dello Stato und am Autobahnnetz verkaufen wolle.