Italien öffnet am Montag wieder zwei Flughäfen

In Italien sollen am Montag die beiden Flughäfen Ciampino in Rom und Peretola in Florenz wieder öffnen, teilte das italienische Verkehrsministerium mit. Die Regierung hatte bereits am Montagabend die schrittweise Lockerung der Corona-Beschränkungen angekündigt. Auch Fernzüge sollen ab Montag wieder Langstreckenziele anfahren.