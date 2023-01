Italien und Lufthansa beginnen exklusive Verhandlungen über Ita

Die Lufthansa und die italienische Regierung wollen exklusiv über einen Einstieg der deutschen Airline-Gruppe bei der staatlichen italienischen Fluglinie Ita Airways verhandeln.

Das Schatzamt habe mit der Lufthansa eine Absichtserklärung zum Verkauf eines Minderheitsanteils unterschrieben, erklärte das Wirtschafts- und Finanzministerium am Freitag. Diese ebne den Weg zu bilateralen Verhandlungen. "Die Parteien werden nun die Verhandlungen über die Ausgestaltung einer möglichen Beteiligung starten", erklärte die Lufthansa. Über Details zu den Inhalten sei Stillschweigen vereinbart worden.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur stehen noch keine konkreten Kaufsummen in dem von der Lufthansa, dem Ministerium und Vertretern von Ita unterschriebenen Memorandum of Understanding, also der offiziellen Absichtserklärung. Das Geld soll über eine Kapitalerhöhung in das Unternehmen fließen.

Lufthansa strebt zunächst eine Minderheitsbeteiligung an, will sich aber bereits beim Einstieg Optionen für den Erwerb der übrigen Anteile sichern. Für die exklusiven Verhandlungen haben sich die Partner dem Vernehmen nach 60 Arbeitstage Zeit gegeben, so dass noch im April eine grundsätzliche Einigung stehen könnte. Danach würde die wettbewerbsrechtliche Überprüfung durch die EU-Kommission folgen.

Die Verhandlungen könnten bis Ostern abgeschlossen werden, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Nach einem im Dezember beschlossenen Dekret der Regierung muss die Lufthansa zum Beispiel zusagen, das Drehkreuz Rom-Fiumicino zu stärken und das Langstreckengeschäft von Ita auszubauen.

Die Lufthansa hatte vergangene Woche angekündigt, zunächst einen Minderheitsanteil an Ita kaufen zu wollen mit der Option, unter bestimmten Konditionen später die Airline ganz zu übernehmen. Insidern zufolge geht es um einen Anteil von 40 Prozent, für den die Lufthansa 200 bis 300 Millionen Euro bezahlen will.