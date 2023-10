Nach Ita-Lufthansa-Absage: MSC will angeblich Neos Air übernehmen

MSC will weiterhin eine eigene Airline haben. Nachdem der Kreuzfahrt- und Logistik-Riese ein Angebot für eine Übernahme von Ita Airways zusammen mit Lufthansa fallen gelassen hat, strebt MSC nun angeblich eine Mehrheitsbeteiligung an der Muttergesellschaft von Neos Air an.