Ita-Chef: "Die Marke Alitalia wird auf den Markt zurückkehren"

Die Marke Alitalia "wird auf den Markt zurückkehren", da ihre Nachfolgegesellschaft Ita Airways einige "interessante Projekte" für ihren Relaunch prüft, sagte Ita-Geschäftsführer Fabio Lazzerini am Rande der Einweihung eines neuen Flugsteigs am Terminal 1 am Flughafen Rom-Fiumicino in der vergangenen Woche.

"Wir haben die Marke Alitalia im Oktober 2021 gekauft und untersuchen derzeit einige interessante Projekte für die Marke", sagte er, wie die italienischen Reiseinformationsdienste Avio News und TTG Italia berichten.

"Wir warten jetzt auf den möglichen und wünschenswerten Abschluss der Verhandlungen mit Lufthansa, um dieses Projekt mit ihr zu teilen. Aber irgendwie ist es eine Marke, die auf den Markt zurückkehren wird", fügte er hinzu, ohne näher darauf einzugehen.

Ita hatte die Marke Alitalia und die Website "alitalia.com" im Oktober 2021 für 90 Millionen Euro gekauft, weniger als ein Drittel des von den Konkurskommissaren erhofften Preis. Damals hieß es, dass "die Marke mit dem Ziel erworben wurde, den Übergang zu den neuen [Ita-]Farben zu managen und sich das Recht auf die zukünftige Nutzung der Marke vorzubehalten".

Der ehemalige Ita-Vorsitzende Alfredo Altavilla sagte später im Januar 2022 vor einem parlamentarischen Verkehrsausschuss, dass die Marke Alitalia im sich entwickelnden Kampf gegen Billigfluglinien auf dem italienischen Markt eingesetzt werden könnte: "Wir hatten immer die Absicht, die Marke zu nutzen, um sie in die kommerzielle Produktpalette zu integrieren."

Fabio Lazzerini (r), Geschäftsführer (CEO) der neuen nationalen Fluggesellschaft ITA, steht zusammen mit Alfredo Altavilla, Präsidenten von ITA, während der Präsentation. © dpa / Roberto Monaldo

Lufthansa-Deal kurz vor Abschluss

Ita Airways und die italienische Regierung verhandeln derzeit mit der Lufthansa über den voraussichtlichen Erwerb einer 40-prozentigen Beteiligung an der italienischen Fluggesellschaft durch die Lufthansa. Das erklärte Ziel aller beteiligten Parteien ist es, bis zum 24. April eine endgültige Einigung zu erzielen, hieß es letzte Woche.

Bei der Veranstaltung in Fiumicino, an der auch Minister und lokale Beamte teilnahmen, sagte Lazzerini, dass Ita Airways "über 400 Millionen Euro in bar" verfüge. Daher sei die letzte Rekapitalisierungstranche in Höhe von 250 Millionen Euro in Form von staatlicher Beihilfe, auf die das Unternehmen Anspruch hat, "im Moment nicht notwendig", berichtete die Zeitung Milano Finanza.

Es sei Sache des Wirtschafts- und Finanzministeriums, das derzeit einziger Anteilseigner der Fluggesellschaft ist, zu entscheiden, "wann und ob" diese ausgezahlt werden solle, fügte er hinzu. Die Fluggesellschaft hat im Jahr 2022 einen Nettoverlust von 486 Millionen Euro erlitten.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form zunächst bei unserem Partner CH-Aviation erschienen.