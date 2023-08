Ita Airways: Rom wirbt bei MSC für Kooperation mit Lufthansa

Die Bemühungen der italienischen Ministerpräsidentin, wieder das Interesse der italienischen Reederei MSC an einer Ita-Beteiligung zu wecken, könnten erfolgreich sein. Eine solche Lösung könnte auch für Lufthansa von Vorteil sein.

Eingang zur Ita-Airways-Lounge am Flughafen Rom Fiumicino.

Die Mediterranean Shipping Company (MSC) ist erneut als potenzieller Investor für Ita Airways aufgetaucht. Grund dafür ist eine konkrete Anfrage von der Regierung der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, wie die Finanzzeitung "Milano Finanza" berichtet.

Die MSC-Gruppe arbeitete mit Lufthansa zusammen, um ein Angebot für Ita abzugeben, bevor sich die Regierung von Mario Draghi für ein Gegenangebot eines Konsortiums aus dem New Yorker Private-Equity-Fonds "Certares", Delta Air Lines und Air France-KLM entschied.

Obwohl Roms Gespräche mit Certares Ende Oktober scheiterten, verlor MSC bald das Interesse an der Privatisierung, sodass Lufthansa im Mai im Alleingang eine Minderheitsbeteiligung von 41 Prozent an Ita Airways erwerben konnte. Die Transaktion muss noch von Brüssel genehmigt werden, was für Oktober erwartet wird.

"Milano Finanza" hat inzwischen aufgedeckt, dass das ursprüngliche MSC-Lufthansa-Angebot den Kauf eines 80-Prozent-Anteils an Ita für 750 Millionen Euro vorsah. MSC hätte davon 60 Prozent übernommen. Die Beteiligung des in Italien gegründeten Reedereigiganten, der seinen Hauptsitz in der Schweiz hat, stieß damals jedoch auf Widerstand.

Der Mailänder Zeitung zufolge hat Meloni versucht, wieder das Interesse des MSC-Eigentümers Gianluigi Aponte an der italienischen Airline zu wecken. "Melonis Vorstoß entspringt dem Eingeständnis, einen Fehler begangen zu haben, als er sich ganz auf Lufthansa verließ [...] und der Sorge um die marginale Rolle, die der deutsche Plan für Ita vorsieht", schreibt die Zeitung.

Aponte habe daraufhin sein Interesse an Ita bekräftigt und sei weiterhin bereit, "Lufthansa an seiner Seite zu haben, um alle Synergien zu nutzen, die sich ergeben könnten".

"Milano Finanza" berichtete weiter, dass eine solche Lösung auch für Lufthansa vorteilhaft sein könnte, da sie die Kosten für die Konsolidierung der Ita-Bilanz vermeiden würde, was auf Jahre hinaus keine verlockende Aussicht sein dürfte.

Interne Untersuchung über Zahlungen an Reiseveranstalter

Wie die Nachrichtenseite "Lettera43" berichtet, hat Ita Airways eine interne Untersuchung über mögliches Missmanagement bei der Fluggesellschaft im Zusammenhang mit Zahlungen an "True Italian Experience", einem kleinen Reiseveranstalter aus der norditalienischen Region Emilia Romagna, eingeleitet.

Die Partnerschaft soll Ita mehr als 4,5 Millionen Euro gekostet haben, die zwischen Dezember 2021 und Dezember 2022 gezahlt wurden, aber keine Einnahmen generierten.

Die Untersuchung – für die der Verwaltungsrat die externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft "Sigmagest" mit der Erstellung eines Berichts beauftragt hat – blockiert Berichten zufolge weitere Ausgaben von über zehn Millionen Euro über einen Dreijahreszeitraum von 2023 bis 2025.

Sie untersuchte die Rolle des ehemaligen Ita-CEO Fabio Lazzerini bei dem Vertrag, dessen Position bei der Fluggesellschaft der Verwaltungsrat im vergangenen Monat beendet hat. An seiner Stelle ernannte der Vorstand Andrea Benassi, der zuvor für die Flotte und das Netzwerk von Ita verantwortlich war, zum neuen Generaldirektor.

Laut "Lettera43" wurde Sigmagest am 1. Juni beauftragt und schloss seinen Bericht sechs Wochen später ab. Am 18. Juli wurde er dem Präsidenten von Ita Airways, Antonio Turicchi, mit Kopien an den italienischen Premierminister und das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen übergeben.

Der Aufsichtsrat, der den Bericht in Auftrag gegeben hatte, erhielt ihn jedoch erst auf einer Aktionärsversammlung am 20. Juli, auf der er durch einen neuen Aufsichtsrat ersetzt wurde, der Berichten zufolge noch keine Maßnahmen ergriffen hat.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form zunächst bei unserem Partner CH-Aviation erschienen.