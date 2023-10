Ita Airways im Positivtrend: Ausweitung des Streckennetzes geplant

Ita Airways hat ambitionierte Pläne für den Winter 2023/24 angekündigt, in dem sie zwölf interkontinentale Ziele in Nord- und Südamerika, Japan und Indien anfliegen will. Darüber hinaus plant die Airline, ihre Flotte weiter auszubauen, um den ehrgeizigen Plänen gerecht zu werden. Das berichtet "Aviation Week".

Ita kann dabei auf eine erfolgreiche Sommersaison zurückblicken, die die Erwartungen und Ziele übertroffen habe, so Pierfrancesco Carino, Vizepräsident für internationale Vertriebsaktivitäten der Fluggesellschaft, in einem Interview mit "Aviation Daily".

Im Zeitraum von Juni bis August beförderte Ita demnach insgesamt 4,2 Millionen Passagiere. Die Auslastung der Flüge erreichte dabei 84 Prozent. Zusätzlich eröffnete die Airline im Sommer neue Strecken von Rom-Fiumicino nach San Francisco und Washington D.C..

Auf den interkontinentalen Strecken beförderte die Airline eine halbe Million Passagiere bei einer Auslastung von 87 Prozent. Besonders erfolgreich entwickelte sich Nordamerika, wo die Airline 122 wöchentliche Flüge anbietet und auch die Städte Boston, Los Angeles, New York und Miami anfliegt.

Am 29. Oktober wird Ita zusätzlich zu den bestehenden Verbindungen nach São Paulo und Buenos Aires auch Flüge nach Rio de Janeiro anbieten. Weitere Ziele in Planung sind Neu-Delhi, Tokio und die Malediven für den Winter.

Von Lieferverzögerungen und Triebwerksproblemen verschont

Ita ist mit Blick auf die Flotte weder von Lieferverzögerungen noch Betriebs- oder Triebwerksprobleme betroffen, von denen andere Fluggesellschaften in den letzten Monaten betroffen waren. Die Airline erhält weiterhin neue Flugzeuge und will ihre Flotte in diesem Jahr um insgesamt 30 neue Flugzeuge erweitern. Die derzeitige Flotte umfasst 77 Flugzeuge, darunter 17 Langstreckenjets und 60 Kurz- und Mittelstreckenjets. Mit den Flaggschiffen Airbus A350 und A330 Neo will Ita seine Marktdurchdringung auf den Interkontinentalstrecken erhöhen.

Die Italiener planen den Ausbau ihres Netzwerks in Frankreich, um einen soliden Flugplan zwischen Frankreich und Italien anzubieten. Besonders wichtig sei es der Airline, ein gutes Angebot für Geschäftsreisende zwischen Paris und Rom sowie Paris und Mailand zu schaffen. Zudem konzentriert sich Ita auf Mittelmeerländer, während Flugverbindungen nach Nordafrika und in den Nahen Osten, insbesondere nach Tel Aviv, weiter ausgebaut werden sollen.

Ita bemerkt den Trend zu Last-Minute-Buchungen der Verbraucher, gleicht dies jedoch durch eine bedeutende Nachfrage von Reisebüros und Reiseveranstaltern aus, was der Fluggesellschaft eine bessere Planung ermöglicht. Bereits bestehende Partnerschaften zwischen Bahn und Fluggesellschaft in einigen Märkten sollen weiter ausgebaut werden. In Frankreich wird derzeit daran gearbeitet, eine ähnliche Kooperation einzugehen.

Die Lufthansa plant einen Anteil von 41 Prozent an der Alitalia-Nachfolgegesellschaft zu übernehmen. Der Prozess verzögert sich jedoch aufgrund von europäischen Kartellbehörden. Sobald grünes Licht gegeben wird, wird Ita die nächsten Schritte unternehmen.

Derzeit ist ein zunehmender Trend zur Konsolidierung von Fluggesellschaften in Europa zu beobachten. Ein Beispiel sind die Pläne von Air France-KLM, einen Anteil von fast 20 Prozent an Scandinavian Airlines (SAS) zu erwerben, sowie der offizielle Beginn des Privatisierungsprozesses von Tap Air Portugal durch die portugiesische Regierung.