Ita Airways plant endgültigen Rückzug aus Mailand-Malpensa

Ita Airways erwägt das Ende der Flugverbindung zwischen Mailand-Malpensa und New York JFK, und damit auch den endgültigen Rückzug aus Malpensa. Bereits nach dem Ende von Alitalia war diese Verbindung nicht Gegenstand der weiteren Planungen.

Ein Airbus A330 von Ita Airways startet in den leicht bewölkten, abendlichen Himmel.

Ita Airways erwägt den Rückzug aus Mailand-Malpensa, und damit das Ende ihrer einzigen Strecke von Mailand-Malpensa nach New York JFK, aufgrund anhaltender Verluste, berichtet die italienische Tageszeitung "Corriere della Sera". Obwohl die Entscheidung noch nicht getroffen wurde, gaben interne Quellen an, dass der letzte Flug am 15. Januar 2024 stattfinden könnte.

Ita Airways bedient die Strecke derzeit täglich mit einem Airbus A330-200 und konkurriert dabei mit Emirates, Delta Air Lines, American Airlines und Neos Air. United Airlines fliegt zudem täglich zwischen Newark und Malpensa, ebenso wie La Compagnie, die fünfmal wöchentlich nach Newark fliegt.

Obwohl die Strecke die begehrteste Langstreckenverbindung aus Italien ist, hat Ita Airways Schwierigkeiten, sie profitabel zu führen. Berichten zufolge ist der Wettbewerb durch Emirates besonders herausfordernd.

Die Strecke war nicht Teil des ursprünglichen Geschäftsplans von Ita. So wurde die New-York-Verbindung im April 2022 wiedereröffnet und ist nach wie vor die einzige Verbindung von Malpensa, die von der italienischen Fluggesellschaft betrieben wird. Das Hauptdrehkreuz von Ita Airways in Mailand befindet sich am Flughafen Linate – einem Stadtflughafen, der keine Langstreckenflüge abwickeln kann.

Alle anderen Interkontinentalflüge werden von Rom Fiumicino aus durchgeführt, einschließlich zweier täglicher Verbindungen nach New York JFK.