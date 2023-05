Wie Ita Airways ihre Flotte modernisiert

Auslieferung erster Airbus A330 Neo an Ita Airways.

Lufthansa will mit der Übernahme der Ita Airways Synergien schaffen: und das nicht nur aus einem gemeinsamen Netzwerkmanagement, einem koordinierten Vertrieb und der Zusammenarbeit in zahlreichen anderen Overhead-Bereichen. Auch die Flotte der bislang staatlichen italienischen Fluggesellschaft soll einen Beitrag dazu leisten, dass Ita möglichst schnell Gewinne einfliegen kann.

Es sei wichtig, dass die zukünftige Ita-Flotte mit den Flotten im Lufthansa-Konzern harmonisiere, sagte Konzernchef Carsten Spohr am Freitag auf einer Investorenkonferenz.

Ita Airways betreibe schon heute eine homogene Flotte, die ausschließlich aus Airbus-Flugzeugen besteht. Das ermögliche Effizienz in Betrieb und Wartung.

Doch eines stört Lufthansa an der aktuellen Ita-Flotte: Derzeit besteht diese vollständig aus geleasten Flugzeugen. Lufthansa verfolge das Ziel, den Anteil eigener Flugzeuge in Zukunft sukzessive zu erhöhen, so Spohr.

Die deutsche Airline gilt traditionell als Fluggesellschaft mit einem recht hohen Anteil eigener Flugzeuge. In der derzeitigen Ita-Flotte gehören dagegen nur drei Maschinen Ita selbst. Laut CH-Aviation sind alle anderen Flugzeuge bei insgesamt zwölf verschiedenen Leasingunternehmen gemietet.

Ita-Flotte wird bereits modernisiert

Doch das ist nur eine Momentaufnahme, denn die Flotte der Italiener ändert sich aktuell sehr schnell. Ende 2021 hatte Ita bei Airbus eine Bestellung über 28 neue Flugzeuge aufgegeben.

Fabrikneu bestellt wurden damals zehn Maschinen vom Typ A330 Neo, sieben A220 und elf A320 Neo. Gleichzeitig wurde beschlossen, weitere 31 Airbus-Maschinen zeitnah über Leasinggesellschaften einzuflotten.

So soll die Ita-Flotte von den derzeit 66 Flugzeugen bis 2027 auf 94 Maschinen wachsen, teilte Lufthansa nun mit. Mit Ausnahme einer Bestandsflotte von A320-Flugzeugen soll Ita dann sowohl im Schmalrumpf- als auch im Widebody-Bereich aus "NewGen"-Flugzeugen bestehen:

Ita-Flotte 2023 und 2027. © Lufthansa

Erster Airbus A330 Neo an Ita ausgeliefert

Die Auslieferungen der ersten neuen Flugzeuge an Ita Airways hat sogar schon vor einiger Zeit begonnen.

Während die ersten neuen Airbus A350, A220 und A320 Neo bereits fliegen, wurde nun auch der erste von 17 direkt beziehungsweise über Leasinggeber bestellten Airbus A330-900 Neo an Ita ausgeliefert – quasi zeitgleich mit der Lufthansa-Einigung über den Einstieg bei den Italienern.

Rendering eines Airbus A330 Neo, eines A220 und eines A320 von Ita Airways im Formationsflug. © Airbus

Der erste A330 Neo für Ita soll den Angaben nach im Juni in die Flotte aufgenommen werden, um neue Interkontinentalziele zu bedienen. Der A330 Neo ist die neue Generation des erfolgreichen Großraumflugzeugs A330.

Ausgestattet mit "Trent 7000"-Triebwerken von Rolls-Royce, neuen Tragflächen und einer Reihe aerodynamischer Optimierungen verbraucht das Flugzeug den Angaben nach rund 25 Prozent weniger Kerosin als aktuelle A330-Flugzeuge.