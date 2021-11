Ita Airways setzt auch auf Airbus A350

Erst rund einen Monat in der Luft setzt Italiens Airline auf ein kräftiges Wachstum. Im kommenden Sommer flottet die Fluggesellschaft vier A350 ein. Damit will die Airline neue Langstreckenmärkte erobern.

Italiens neue Fluggesellschaft Ita Airways verfolgt ein ambitioniertes Wachstumsprogramm. Nun wurde bekannt, dass die Alitalia-Nachfolgerin vier Airbus A350 einflotten will. Die ersten Maschinen sollen schon im kommenden Juni zur Flotte stoßen. Das bestätigte Airline-Chef Fabio Lazzerini im Interview mit "Il Messaggero". Quellen zufolge soll es sich um A350-Jets handeln, die von Hainan Airlines nicht abgenommen werden.

Mit der neuesten Generation von Langstreckenmaschinen sei Ita Airways in der Lage Direktflüge von Rom nach Buenos Aires starten, so Lazzerini weiter. Direktflüge seien mit dem aktuellen Langstreckengerät Airbus A330 nur mit Zwischenstopp in Sao Paulo möglich, das sei aber zu umständlich.

Kritiker halten die Bestellung für ein falsches Signal. Die Einführung eines völlig neuen Typs in die Flotte bedeute immer einen immensen Aufwand für Beschäftigte. Die Strukturen müssen angepasst und Mitarbeiter geschult werden.

Starkes Flottenwachstum 2022

Im Jahr 2022 soll die Flotte um rund 50 Prozent wachsen. Dafür hat sich die Airline mit Airbus auf eine strategische Zusammenarbeit verständigt und den Kauf von 28 neuen Maschinen in die Wege geleitet. Laut Medienberichten zahlt Ita für die zehn Maschinen vom Typ A330 Neo, elf A320 Neo sowie sieben A220 und rund 1,5 Milliarden Euro.

Zudem beschloss Ita, weitere 31 Airbus-Maschinen für Kurz-, Mittel- und Langstreckenflüge über die Firma Air Lease Corporation zu leasen. Insgesamt sollen der Mitteilung zufolge 56 neue Airbus-Flugzeuge über ein Leasing bestellt werden, bei dem Ita deutlich bessere Konditionen erhalte als bislang Alitalia.