Kurzmeldung IT-Probleme in Istanbul: Turkish Airlines annulliert Flüge

Turkish Airlines muss aufgrund eines Netzwerkfehlers alle Flüge ab Istanbul streichen. Nach aktuellem Stand sind Flüge bis in die Abendstunden annulliert. Einige Flüge sind verspätet, wie Flightradar 24 zu entnehmen ist. "Wir arbeiten kontinuierlich daran, Ticketing- und Reservierungsprozess so schnell wie möglich wieder zugänglich zu machen", teilte Turkish Airlines in einer Erklärung auf der Social-Media-Plattform X mit.