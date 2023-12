Istanbuler Flughafen Sabiha Gokcen ernennt im Rahmen einer Kooperation neuen CEO

IC Holding und Malaysia Airports Holdings Berhad bilden eine Zusammenarbeit am Flughafen Sabiha Gokcen in Istanbul. Zudem wurde ein neuer CEO ernannt.

Im Rahmen einer Kooperation zwischen dem Flughafenbetreiber Malaysia Airports Holdings Berhad und der IC Holding wurde Serhat Sogukpinar, ein Manager der türkischen IC Holding, zum Geschäftsführer des Istanbuler Flughafens Sabiha Gokcen ernannt.

In einer Erklärung teilten die beiden Konzerne mit, dass sie eine strategische Zusammenarbeit vereinbart haben, die langfristig bedeutende gemeinsame Investitionsmöglichkeiten eröffnet und das Potenzial hat, die Präsenz der IC Holding in Asien zu stärken.

Sogukpinar habe zuvor an Flughäfen in der südtürkischen Stadt Antalya und in der Hauptstadt Ankara gearbeitet und während seiner Zeit bei IC Holding zahlreiche Projekte in der Türkei und im Ausland geleitet, heißt es in der Erklärung.

Partnerschaft am drittgrößten türkischen Flughafen

Unabhängig davon berichtete die türkische Nachrichtenseite Airporthaber, dass die beiden Unternehmen auch eine 50-prozentige Partnerschaft für den Flughafen Sabiha Gokcen eingegangen seien. Der Konzessionsinhaber des Flughafens, ISG, und die IC Holding äußerten sich auf Anfrage nicht zu dem Anteilserwerb.

Der Flughafen Sabiha Gokcen, Heimatbasis von Pegasus Airlines und der Billigflugmarke Ajet von Turkish Airlines, ist nach dem Flughafen Istanbul und dem südlichen Flughafen Antalya der drittgrößte Flughafen der Türkei.

Die zweite Start- und Landebahn des Flughafens, die die jährliche Passagierkapazität auf über 85 Millionen verdoppeln soll, wurde am Montag in Betrieb genommen.