Mehr Istanbul, weniger Frankfurt: Erholung der Konnektivität zeigt deutliche Unterschiede

Der Flughafenverband ACI hat sein Barometer für die Luftverkehrsanbindungen wichtiger europäischer Märkte sowie der großen Drehkreuze weltweit veröffentlicht.

Laut der neuesten Ausgabe des "Airport Industry Connectivity Reports" ist das Erholungsmuster nach der Pandemie von verschiedenen Einflüssen geprägt, die unterschiedliche Auswirkungen auf nationale Märkte und auch einzelner Flughäfen haben, heißt es dazu.

Die Gesamtkonnektivität sei dabei in Europa auch mehr als drei Jahre nach Ausbruch der Pandemie nicht wiederhergestellt. Allerdings gibt es laut der neuesten Auswertung erhebliche Unterschieden zwischen direkter und indirekter Konnektivität.

Laut ACI ist die direkte Konnektivität mit minus vier Prozent schon fast wiederhergestellt – die indirekte Konnektivität mit minus 22 und die Hub-Konnektivität mit minus 25 Prozent aber bei weitem nicht.

Konnektivität hinkt der Passagiererholung hinterher

Die gesamte europäische Luftverkehrskonnektivität liegt dabei laut ACI immer noch um 16 Prozent unter den Werten vor der Pandemie. Ein direkter Vergleich mit der Erholung des Passagierverkehrs zeige, dass die Konnektivität damit deutlich hinterherhinkt.

Das Passagieraufkommen habe sich vielerorts bereits wieder erholt und liege derzeit bei rund 92 Prozent des Aufkommens von vor der Pandemie. Bei der Erholung der Passagierzahlen stehe aber vor allem der Freizeit- und VFR-Verkehr im Zentrum der Nachfrage. Dies ermögliche die Expansion Billigfliegern, während sich die Full-Service-Carrier nicht so schnell erholen.

Dass sich in Deutschland gleichzeitig auch die Billigflieger zurückhalten, sieht man nun nicht nur an den Passagierzahlen, sondern auch am Konnektivitätsniveau. Hier bildet Deutschland mit -27 Prozent das Schlusslicht unter den größeren Märkten in der erweiterten EU-Region.

Die Türkei (+19 Prozent), Zypern (+17 Prozent), Bosnien und Herzegowina (+8 Prozent), Albanien (+7 Prozent) und Griechenland (+4 Prozent) können dagegen mehr Konnektivität als vor Corona ausweisen, während auch Länder wie Spanien (-12 Prozent), gefolgt von Italien (-16 Prozent) und Frankreich (-17 Prozent) an Konnektivität eingebüßt haben.

Unter den größeren EU+ Märkten schneidet das Vereinigte Königreich mit minus zehn Prozent noch am besten ab. Andere Märkte wie etwa Finnland (-40 Prozent) haben ihr Konnektivitätsniveau aufgrund der Folgen aus der russischen Ukraine-Invasion noch lange nicht wieder erreicht.

Frankfurt weiterhin "Nummer 1" bei Hub-Konnektivität

Der Flughafen Frankfurt ist derweil weiterhin die "Nummer 1" in Sachen Hub-Konnektivität, und das obwohl das Hub-Konnektivitätsniveau noch immer 23 Prozent unter dem vor der Pandemie (2019) liegt. Der größte deutsche Flughafen steht dabei vor Istanbul (+31 Prozent) und Dallas Fort Worth (-19 Prozent).

Hub-Konnektivität - Top 20 Flughäfen 2023 (Juni 2023 vs. Juni 2019 und Rankungs 2019, 2022, 2023)

Neben Istanbul haben dabei nur wenige kleinere und spezialisierte Hubs geschafft, ihr Hub-Konnektivitätsniveau vor der Pandemie zu übertreffen: Istanbul-Sabiha Gökçen (+37 Prozent), Athen (+33 Prozent), Lissabon (+4 Prozent) und Dublin (+3%).

Helsinki (-61 Prozent) und Rom-Fiumicino (-60 Prozent) mussten beide seit der Pandemie dramatische Rückgänge in ihrem Hub-Konnektivitätsniveau verzeichnen - Folgen des Krieges in der Ukraine, der das auf Asien ausgerichtete Netzwerk von Finnair beeinträchtigte, und der Ersatz von Alitalia durch die kleinere Ita Airways.

Stockholm-Arlanda (-54 Prozent), Warschau (-43 Prozent), Brüssel (-40 Prozent) und München (-37 Prozent) haben laut dem ACI-Konnektivitätsbarometer ebenfalls erhebliche Verluste beim Hub-Konnektivitätsniveau verzeichnet.

