ISS Aerospace erhält Zuschuss für turbinengetriebenes Drohnensystem

ISS Aerospace teilt mit, einen finanziellen Zuschuss in Höhe von 500.000 Pfund für die Entwicklung eines Drohnensystems erhalten zu haben. Das britische Unternehmen hat eine Auszeichnung für die Entwicklung eines turbinengetriebenen Schwerlast-UAV erhalten.

Die Auszeichnung erfolgte im Rahmen des Defence Technology Exploitation Programme (DTEP), welches vom Defence and Security Accelerator (DASA) und Innovate UK durchgeführt und vom Directorate of Industrial Strategy and Exports (DISE) des Verteidigungsministeriums (MOD) gefördert wird.

Das Projekt hat zum Ziel, ein VTOL Heavy-Lift Unmanned Aircraft System (HLUAS) – ein Schwerlast-Drohnensystem – zu entwickeln. Der Zuschuss soll zur Umsetzung des Projekts beitragen.

ISS Aerospace will dafür einen Hybrid-Elektro-Gasturbinenantrieb mit einer größeren Reichweite, Ausdauer und Nutzlast zur Verfügung stellen. Als Treibstoff wird Jet A1 oder Diesel verwendet. Das HLUAS wird eine Nutzlast von bis zu 250 Kilogramm haben und eine potenzielle Reichweite von rund 100 Kilometern erreichen.