Israelische Fluggesellschaften bitten Regierung um Hilfe

Die drei israelischen Fluggesellschaften El Al, Israir und Arkia Israeli Airlines haben sich mit der Verkehrsministerin Miri Regev getroffen, um eine dringende Entlastung für die Reise- und Tourismusbranche des Landes in Folge des Krieges in Gaza zu erbitten. In einem Brief von Israir-Chef Uri Sirkis an die Mitarbeiter wurde dies angekündigt, berichtet "CH-Aviation" und beruft sich dabei auf die hebräischsprachige Wirtschaftszeitung "TheMarker".

Die Fluggesellschaften ersuchen die Regierung um kurzfristige finanzielle Unterstützung, insbesondere um Passagieren, deren Flüge gestrichen wurden, Rückerstattungen zu ermöglichen. Des Weiteren benötigen sie Hilfe bei den Zahlungen an temporär entlassene Mitarbeiter. Außerdem bitten sie um eine langfristige Priorisierung des Luftfahrtsektors als strategische Schlüsselindustrie. Obwohl rechtlich nicht dazu verpflichtet, wollen die Fluggesellschaften Rückerstattungen leisten.

Flugstreichungen könnten El Al 20 Millionen US-Dollar kosten

Im zweiten Quartal 2023 verzeichnete El Al einen Umsatz von 629,8 Millionen US-Dollar (rund 590,29 Millionen Euro), der jedoch mit Beginn des Konflikts abrupt versiegte. Es wird geschätzt, dass die Flugstreichungen die Airline bis Ende 2023 etwa 20 Millionen US-Dollar kosten werden.

Die Airlines legten den Vorschlag staatlicher Darlehen mit einer Laufzeit von drei bis sechs Monaten vor. Zudem schlugen sie vor, auf Flughafengebühren und Grundsteuern zu verzichten. Darüber hinaus beabsichtigen sie, eine israelische Version des Fly America Act der USA einzuführen. Dieser besagt, dass alle Flugreisen und Frachttransporte, die von der Regierung finanziert werden, von inländischen statt ausländischen Fluggesellschaften durchgeführt werden müssen.

Israir gibt geleaste Flugzeuge zurück, um Kosten zu sparen

Israir hat drei wet-geleaste Flugzeuge zurückgegeben, wodurch monatlich zwei Millionen US-Dollar eingespart werden können. Zudem wurden zwei A320-200, die im Dry-Lease betrieben wurden, zum Eilat Ramon Depot im Süden Israels überführt, um das Risiko von Schäden an diesen Flugzeugen zu verringern.

Airbus A320 der Israir © airliners.de / Oliver Pritzkow

Trotz der Unruhen in Israel erreichte Israir im Oktober eine durchschnittliche Auslastung von 82 Prozent und eine Rentabilität, die dem ursprünglichen Plan nahekommt, wie der Geschäftsführer berichtet.

Israir hat von den israelischen Banken eine Erhöhung der Kreditfazilitäten um zwölf Millionen US-Dollar erhalten und rechnet mit weiteren drei Millionen US-Dollar. Die Banken haben auch der Freigabe von Pfandrechten in Höhe von drei Millionen US-Dollar zugestimmt. Gespräche über die Freigabe von Pfandrechten in Höhe von weiteren sieben Millionen US-Dollar sind im Gange. Eine der Banken hat sich bereit erklärt, die Rückzahlung der während der Pandemie erhaltenen Kredite um weitere drei Jahre zu verlängern.